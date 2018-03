“Riscriviamo tutti insieme le regole | può essere una legislatura perfetta” L' appello di

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) "Ho ascoltato tutta la direzione del Pd, ho ascoltato gli altri partiti, e ho guardato con una certa invidia le certezze dei vari leader dopo un terremoto come questo. La verità è che siamo in un'impasse". Parla così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro uscente dei Beni Culturali, Dario Fraceschini, che così spiega il suo pensiero:"La politica non è una corsa, per vincere non basta arrivare primi; per vincere bisogna avere la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. E la maggioranza non ce l'ha nessuno. Mi pare una buona occasione per evitare gli errori delle precedenti legislature sul tema delle riforme istituzionali".E ancora:"Noi siamo sotto nei numeri, ma i poli sempre tre restano. È il momento di scrivere le. Le riforme a maggioranza non funzionano; ma siccome oggi nessuno ha la maggioranza, il ...