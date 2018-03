Rischio caos bollette dall ’11 aprile | ecco perché

Vaccini - 30mila bambini non in regola : niente scuola? Rischio caos in alcune regioni : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola,...

Dai bus alla scuola - 8 marzo a Rischio caos per la raffica di scioperi : Disagi in vista nelle grandi città e non solo per la raffica di scioperi che coincidono con le manifestazioni per la festa della donna. scuola, sanità e trasporti sono a rischio caos per lo sciopero generale proclamato dall’Usb. Ma alle agitazioni promosse dai sindacati di base si aggiungono, anche se solo in alcuni casi, quelle delle sigle confede...

Sciopero generale 8 marzo : caos trasporti e Rischio paralisi in tutte le città italiane. Gli orari dei disagi su metro - bus e treni : Lo Sciopero generale di domani, giovedì 8 marzo, indetto dall'assemblea dell'Unione Sindacale di Base (Usb), rischia di causare notevoli disagi nelle principali città italiane....

Sciopero trasporti - giovedì a Rischio caos : fermi metro - bus - treni - aerei e taxi : Ventuno ore di stop per i treni. Dodici per i mezzi del trasporto pubblico (dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio). E altrettante per i dipendenti del comparto aereo

Scioperi - giovedì nero : scuola - trasporti e servizi pubblici è Rischio caos : Fermi tutti. Dai trasporti, alla scuola, agli uffici il prossimo 8 marzo rischia di essere una giornata decisamente scomoda in tutta Italia per i cittadini per una serie di Scioperi generali ...

Scioperi 8 marzo - Rischio caos : 15.50 Giovedì 8 marzo a rischio caos in tutta Italia per alcuni Scioperi generali dei sindacati autonomi proclamati in diversi settori,dai servizi pubblici,scuola compresa, al trasporto pubblico locale. Tra le sigle coinvolte Cobas e Usb. L'Unione sindacale di base inoltre ha proclamato una astensione generale delle donne in occasione dell'8 marzo. E'stato inoltre proclamato uno sciopero nazionale degli uomini radar dalle ore 13 alle ore ...

Roma - autisti di bus e metrò ai seggi come scrutatori : Rischio caos nei trasporti : Molti addetti dell'Atac presteranno servizio per le elezioni ed è già scattata la rimodulazione degli orari dei mezzi pubblici nei prossimi giorni. Protestano gli utenti e il Codacons annuncia un esposto

Roma - molti autisti di bus e metrò ai seggi : Rischio caos nei trasporti pubblici : molti dipendenti Atac a Roma sono stati coinvolti nelle operazioni di seggio come scrutatori: la conseguenza è che il servizio di trasporto pubblico, tra domenica e lunedì, potrebbe subire seri ...

Neve a Roma - forte rallentamento del traffico di treni ed aerei. Rischio caos nei trasporti : Aeroporti di Roma invita a contattare le compagnier per informazioni sui voli a Fiumicino e Ciampino. Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio