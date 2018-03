Riscaldamento globale | nel Mediterraneo a rischio 50% delle specie

Clima : a rischio per il Riscaldamento globale almeno metà della biodiversità mondiale : Una nuova ricerca presentata dal Wwf afferma che sono a rischio scrigni come Amazzonia, Galapagos e Mediterraneo, potrebbero scomparire elefanti, tigri, rinoceronti e tartarughe marine

Maltempo e neve - climatologo : eventi estremi colpa del Riscaldamento globale : L’ondata di freddo anomalo che sta stringendo nella sua morsa l’Italia sarebbe originata dal riscaldamento globale, secondo Antonello Pasini, climatologo dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr, secondo cui “con l’aumento delle temperature medie aumentano anche gli eventi estremi, compresi i picchi di freddo. Il riscaldamento globale porta allo scioglimento dei ghiacciai artici e della stratosfera, ...

Cambiamenti climatici : l’Oceano Antartico ha innescato il Riscaldamento globale : Uno studio coordinato dall’Università di Oldenburg, insieme a Istituto Max Planck e Istituto Alfred Wegener (pubblicato su Science), ha scoperto che l’Oceano Antartico potrebbe avere innescato il riscaldamento globale: Cambiamenti nelle sue correnti avrebbero causato il rilascio in atmosfera di enormi quantità di CO2 immagazzinate che avrebbero quindi amplificato il global warming. L’Oceano Antartico ha un ruolo chiave nella ...

Riscaldamento globale : il 26 febbraio a Bologna un evento per evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico : Lunedì 26 febbraio a Bologna si terrà un evento di una giornata che ha lo scopo di evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) al suo 30° anniversario. L’IPCC è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il Riscaldamento globale. L’evento ...

SurRiscaldamento globale. L'oceanologo Furio Ruggiero : "I nostri discendenti si ritroveranno sott'acqua" : Eppure la scienza dovrebbe studiare più e meglio gli oceani che ricoprono il 75 per cento della superfice terrestre. Una gran massa d'acqua che determina il clima della Terra e quindi le condizioni ...

WWF : occorre una mobilitazione straordinaria contro il Riscaldamento globale : L’Organizzazione Meteorologica Mondiale e le maggiori istituzioni scientifiche hanno confermato che il 2017 è stato il secondo anno più caldo mai registrato (parimeriti con il 2015), e il più caldo senza il fenomeno de El Nino. Il 2016 l’anno più caldo (1,2°C sopra I livelli dell’era preindustriale). La temperatura media globale nel 2017 e nel 2015 è stata di 1,1°C sopra I livelli dell’era preindustriale. “Ormai – spiega in una nota ...

Il Riscaldamento globale metterà in pericolo milioni di persone a causa delle esondazioni dei fiumi : Il riscaldamento globale aumenterà il rischio di esondazioni di fiumi nel prossimo decennio, mettendo in serio pericolo milioni di persone in tutto il mondo, secondo uno studio di ricercatori tedeschi. Utilizzando simulazioni al computer, gli esperti hanno esaminato l’impatto dei modelli delle precipitazioni piovose in cambiamento per regione e hanno scoperto che le difese dalle inondazioni dovranno essere migliorate, in modo particolare negli ...

I Giochi Olimpici invernali sono minacciati dal Riscaldamento globale : Gli effetti del cambiamento climatico hanno costretto alcuni atleti statunitensi che competono nei Giochi Olimpici invernali del 2018 a viaggiare per migliaia di chilometri verso posti come la Finlandia e le Alpi svizzere alla ricerca delle perfette condizioni di allenamento. Il motivo? Semplicemente perché non fa abbastanza freddo negli Stati Uniti. I ghiacciai stanno sparendo e le temperature medie sono in aumento. Questo ha avuto un impatto ...

Riscaldamento globale - allarme alluvioni : 'Andrà sempre peggio'. Ecco tutte le zone a rischio : Le alluvioni provocate da fiumi che straripano sono già tra i disastri naturali più comuni e devastanti del globo e per il futuro, complice il Riscaldamento del pianeta, gli scienziati indicano un ...

Clima - Riscaldamento globale : 252 milioni di anni fa la più grande estinzione di massa : Un nuovo studio condotto dal Museo delle Scienze di Trento (Muse) con l’Università di Bristol, i cui risultati sono stati pubblicati dalla Royal Society, fa luce sugli effetti di un intenso cambiamento Climatico sulla fauna del periodo finale del Permiano. Secondo quanto emerso, il riscaldamento globale ha causato la più grande estinzione di massa della storia 252 milioni di anni fa, interessando il 95% delle specie animali. Sono ...

Vaticano - Papa Francesco pontifica sul Riscaldamento globale : 'Colpa dell'uomo' : Sul riscaldamento globale, insomma, nonostante i tentennamenti della scienza il Papa mostra di non avere dubbi.

Estinzione di massa alla fine del Permiano fu causata dal surRiscaldamento globale : I risultati dello studio sono stati pubblicati dalla Royal Society , la più antica associazione accademica al mondo. Tutto ebbe inizio nell'attuale Siberia Cominciò una fase di intensa attività ...

Riscaldamento globale - il climatologo Franco Prodi : "Il global warming non c'entra con il buco dell'ozono" : La notizia è questa: dal 2005 ad oggi il "buco dell'ozono" si è ridotto del 20%. E la Nasa stima che possa addirittura chiudersi entro il 2060. E' sicuramente di quelle per cui festeggiare. E per finirla di parlare a vanvera di "Riscaldamento globale". "I due fenomeni - spiega su Il Giorno il climat

Riscaldamento globale - gli scienziati : “Non c’è più tempo per salvare le barriere coralline” : Non c’è più tempo per salvare i coralli. L’avvertimento si ripete da mesi. Si sta chiudendo rapidamente la finestra per salvare le barriere coralline del mondo, colpite dal Riscaldamento degli oceani. A lanciare il nuovo allarme è uno studio pubblicato sulla rivista Science da un team internazionale di ricercatori. L’intervallo di tempo che passa tra un episodio di sbiancamento e l’altro, evidenziano gli esperti, “si sta ...