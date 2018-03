Ricoverato per un incidente viene dimesso | muore nell’ambulanza che lo sta portando a casa

Ragusa - migrante eritreo di 22 anni muore di fame. Era stato Ricoverato in condizioni disperate : Un giovane eritreo di 22 anni è morto di malnutrizione. Non appena sceso dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms, che trasportava 91 migranti approdati ieri a Pozzallo, è stato trasferito all’ospedale di Modica in condizioni disperate, malnutrito e con problemi respiratori. Dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore. L'articolo ...

“È questa è la malattia di Giacomo…”. Elena Santarelli lo confessa. Da mesi il figlio della showgirl è Ricoverato per un brutto male e fino ad oggi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo. Ma adesso ha deciso di dire tutto. “Il mio amato bambino…” : La malattia del figlio di Elena Santarelli ha sconvolto tutti. Era il 30 novembre scorso quando l’amata showgirl ha ammesso via social di stare attraversando un periodo difficilissimo, il più brutto della sua vita. La causa di questo immane dolore è la malattia diagnosticata al figlio Giacomo di appena 8 anni. La conduttrice televisiva non ha mai voluto specificare di cosa si trattasse, ha voluto mantenere il riserbo sul male contro ...

Napoli - operaio cade da impalcatura : Ricoverato in prognosi riservata : Incidente sul lavoro per un operaio caduto ieri da un'impalcatura allestita in un'area di parcheggio. L'episodio è accaduto, ieri mattina, poco prima di mezzogiorno in via delle Repubbliche Marinare, ...

Centauro cade per una buca al corso San Giovanni : Ricoverato : Ha perso l'equilibrio a causa dei dissesti sulla pavimentazione stradale, il Centauro finito in ospedale all' alba di ieri. Il 36enne si trovava su corso San Giovanni a Teduccio, che collega il centro ...

Ricoverato per polmonite - ma era meningite. Muore a 29 anni un giovane ischitano. Ira familiari - allarme contagio : È morto per meningite Pasquale Maltese. Il ventinovenne ischitano, originario di Serrara Fontana, era stato Ricoverato giovedì sera in ospedale e morto venerdì mattina...

Dell'Utri Ricoverato per accertamenti : 18.04 L'ex senatore Marcello Dell'Utri, detenuto nel carcere di Rebibbia, è stato trasferito questa mattina nel Campus Biomedico di Roma per essere sottoposto a controlli medici. L'ex parlamentare, che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, resta detenuto ma il trasferimento nella struttura sanitaria è stato disposto dal direttore del carcere in base alle norme dell'ordinamento penitenziario. Per ...

Stan Lee - re dei supereroi Marvel - Ricoverato in ospedale per problemi cardiaci : L'icona dei fumetti, nonché papà di tantissimi supereroi come Spiderman e Avengers, è ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi cardiaci in casa. La notizia è stata riportata da Tmz, rivista ...

Malore per Rubens Barrichello - l'ex Ferrari Ricoverato in ospedale : L'ex pilota della Ferrari Rubens Barrichello è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un Malore. L'episodio, stando a quanto si apprende, risale allo scorso sabato ma la notizia è trapelata soltanto...

Malore per Pelè : Ricoverato in ospedale : Malore e ricovero per la leggenda del calcio brasiliano, Pelè. L'ex calciatore è stato portato in ospedale dopo uno svenimento. L'ex fuoriclasse, 77 anni e tre volte campione del mondo, avrebbe dovuto partecipare ad una cena organizzata in suo onore dalla Football Writers Association a Londra. Come però annunciato dalla stessa FWA, Pelè ha effettuato una …

