Ricky Martin | il ruolo di latin lover e la precisazione sulle canzoni | Uso lei | ma

Ricky Martin ha pubblicato il nuovo singolo “Fiebre” : Ricky Martin è tornato a pubblicare nuova musica! Venerdì 23 febbraio è uscito il suo nuovo singolo “Fiebre”, che vede la collaborazione anche di Wisin & Yandel, duo portoricano specializzato in reggaeton. via GIPHY Non è la prima volta che Ricky si avvale dell’aiuto di Wisin & Yandel: nel 2014 avevano già lavorato insieme per la realizzazione del singolo “Adrenalina” e nel 2011 per la canzone ...

Audio - testo e traduzione di Fiebre di Ricky Martin - il nuovo singolo tra reggaeton e sonorità caraibiche : Fiebre di Ricky Martin è il nuovo singolo pubblicato venerdì 23 febbraio, e disponibile sulle piattaforme digitali in streaming e download. Dopo lo straordinario successo di Vente Pa' Ca con la star Maluma, Ricky Martin è tornato a collaborare con Wisin e Yandel per il nuovo singolo Fiebre. Insieme al duo portoricano, la star ha già rilasciato alcune canzoni come Frìo nel 2011 e Adrenalina nel 2014. Con Fiebre, il cantante portoricano ...

The Assassination of Gianni Versace : un serie «psicologica» con un titolo fuorviante. Deludente Ricky Martin : Ricky Martin ed Edgar Ramirez Si intitola American Crime Story ma è pur sempre fiction, e da questo bisogna partire per analizzare The Assassination of Gianni Versace, seconda stagione della serie antologica in onda su Fox Crime. Non è un documentario, non è informazione e, a differenza della prima stagione, dedicata al caso O. J. Simpson, per sceneggiarla non ci sono stati atti di un processo a cui fare riferimento: semplicemente si è scelto di ...

Usa - intervista Ricky Martin e poi esulta : ma lui vede tutto : Dopo aver intervistato Ricky Martin, e convinta che il collegamento sia chiuso, la giornalista esulta come fosse a un concerto.Ana Belaval, una cronista dell'emittente Wgn di Chicago (Stati Uniti), ha appena finito di intervistare Ricky Martin sulla situazione di Puerto Rico dopo il terribile uragano Maria. Il cantante, che in questi giorni è protagonista con la serie tv sulla morte dello stilista Gianni Versace, è infatti nato nel 1971 a ...

Ricky Martin in American Crime Story L’assassinio di Gianni Versace : primo personaggio gay e scena di sesso per lui : Un ruolo marginale per Ricky Martin in American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace al via oggi, 19 gennaio, su Fox di Sky, ma pur sempre un ruolo storico. Per lui è arrivato il momento di vestire i panni del suo primo personaggio gay e ha voluto farlo proprio per raccontare quindici anni di battaglie e d'amore proprio in una serie in cui i temi centrali saranno anche l'omofobia, odio e indifferenza. Lo stesso Ricky Martin ha ...

ANTONIO D'AMICO/ Il compagno di Gianni Versace critica la serie : ”Quella scena con Ricky Martin è ridicola” : Arriva in Italia la serie "The Assassination of Gianni Versace", seconda stagione di "American Crime Story". Parla ANTONIO D'AMICO, storico compagno dello stilista ucciso il 15 luglio 1997.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Ricky Martin : 'Ecco perché ci ho messo tanto a fare coming out' : ... ha spiegato al The Daily Show With Trevor Noah, ripercorrendo i primi anni della sua carriera in cui l'immagine di sé che dava al mondo, non era quella che sentiva dentro di lui. " Ci ho messo un po'...

Ricky Martin : “Ecco perché ci ho messo tanto a fare coming out” : Ricky Martin ha da poco rivelato di aver sposato il compagno Jwan Yosef. Ma il percorso verso l’accettazione dei propri sentimenti non è stato sempre facile, ha spiegato al The Daily Show With Trevor Noah, ripercorrendo i primi anni della sua carriera in cui l’immagine di sé che dava al mondo, non era quella che sentiva dentro di lui. [arc id=”a61f77b2-6870-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] “Ci ho messo un po’. Ero ...

Versace la serie con Penelope Cruz - Ricky Martin e Edgar Ramirez su Fox : Dal 19 gennaio 2018 gli abbonati Sky possono sintonizzarsi su Fox e seguire la serie tv dal titolo The Assassination of Gianni Versace. Dopo ventuno anni dalla scomparsa dello stilista italiano, arriva un prodotto televisivo che ripercorre la sua vita e racconta la tragica morte avvenuta il 15 luglio 1997 nella sua villa di Miami. The Assassination of Gianni Versace Con The Assassination of Gianni Versace si riapre la seconda stagione di ...

Versace - la serie arriva in Italia : 'Ricky Martin e Penelope Cruz nel cast'. Ma la famiglia si dissocia : Non solo perché si tratta di raccontare uno dei personaggi e uno uno dei fatti di cronaca più eclatanti della fine del secolo scorso, ma anche per la curiosità e le polemiche che sono sorte durante ...

Ricky Martin ha sposato il compagno : "Voglio passare la vita con lui" : "Sono un marito, io e il mio compagno abbiamo firmato tutti i documenti". Ricky Martin, 46 anni, ha detto sì. Il cantante portoricano ha sposato Jwan Yosef,...