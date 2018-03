Ricerca | nuovi elettrodi tatuabili sul corpo con inchiostri biocompatibili

LODOVICA COMELLO/ "Alla Ricerca di nuovi talenti nella scrittura di testi" (EPCC) : LODOVICA COMELLO ospite a EPCC. Il lancio del contest ‘Una canzone per me’ alla ricerca di nuovi talenti nella scrittura di autori di successo. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:58:00 GMT)

Whirlpool : Randstad - Sofit alla Ricerca di nuovi operatori per Embraco : Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Sofit è una Divisione della società Randstad HR Solutions Srl, specializzata nelle attività di ristrutturazione e reindustrializzazione aziendali finalizzate al rilancio dell'occupazione ed alla ricollocazione dei lavoratori. Con riferimento all'incarico ricevuto da Embr

Erica Mou - alla Ricerca di nuovi spazi interiori : Tutti i giorni alle 15 fino a sabato prossimo, sulla pagina Facebook di Repubblica Spettacoli e, in differita dalle 16, su Repubblica.it , la cantautrice sarà ospite di Sanremo Republic per parlare e ...

Ricercatori individuano nuovi marcatori leucemia acuta del bambino : Roma, 31 gen. , askanews, La proteina 'Che1' torna a far parlare di sé e del suo ruolo, sempre più ampio, nelle malattie tumorali. I Ricercatori dell'Istituto Regina Elena e dell'Ospedale bambino Gesù ...

Stop plastica nei mari - un milione di dollari alla Ricerca sui nuovi materiali. : "Queste innovazioni vincenti dimostrano che cosa è possibile fare adottando i princìpi di un'economia circolare - spiega Ellen Mac Arthur - Le operazioni di bonifica continuano a svolgere un ruolo ...

Stop plastica nei mari - un milione di dollari alla Ricerca sui nuovi materiali : Le operazioni di bonifica svolgono un ruolo fondamentale per affrontare il problema dell’inquinamento da plastiche degli oceani. Ma non basta. Ogni anno finiscono nei mari più di 8 milioni di tonnellate di plastica, mentre le tre più importanti operazioni di bonifica riguardano non più dello 0,5% di tale volume. Per agire sulle cause è necessario che ricercatori, industrie e governi sviluppino soluzioni che prevengano la formazione del ...

Stop plastica nei mari - un milione di dollari alla Ricerca sui nuovi materiali : "Queste innovazioni vincenti dimostrano che cosa è possibile fare adottando i princìpi di un'economia circolare - spiega Ellen Mac Arthur - Le operazioni di bonifica continuano a svolgere un ruolo ...

Cancro : AIRC e FIRC investono oltre 118 milioni di euro per 650 progetti e nuovi programmi di Ricerca : Sabato 27 gennaio l’Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro inaugura il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai suoi volontari impegnati in oltre 2.500 piazze per distribuire Le Arance della Salute, frutto simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà. Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di arance e contribuire con un gesto concreto a costruire un futuro ...

Processori - uno dei Ricercatori che ha scoperto i bug : 'Servono nuovi criteri di progettazione' : Un simile cambio di paradigma è ormai necessario anche nel mondo della tecnologia. 'Quando acquistiamo i microProcessori, lo facciamo in base alla loro velocità - sottolinea Mangard - ma nella ...

Le cure sono deludenti - il colosso Pfizer non investirà più nella Ricerca di nuovi farmaci contro Alzheimer e Parkinson : Gli sforzi di trovare un "antidoto" alla demenza che colpisce decine di milioni di persone nel mondo sono stati costosi ma futili, ha spiegato la società, che ha quindi deciso di abbandonare la ...

Il colosso USA Pfizer rinuncia alla Ricerca di nuovi farmaci contro Alzheimer e Parkinson : La società farmaceutica ha aggiunto che licenzierà 300 persone nel settore delle neuroscienze senza però rinunciare alla lotta contro le malattie neurodegenerative

Scarsi risultati su Alzheimer e Parkinson : la casa farmaceutica Pfizer rinuncia a Ricerca di nuovi farmaci : Il colosso farmaceutico americano Pfizer ha deciso di rinunciare agli investimenti nella ricerca di nuovi farmaci per il trattamento delle malattie degenerative come Alzheimer ed il Parkinson. Lo ha annunciato la società, che intende anche licenziare 300 ricercatori nel settore delle neuroscienze a Andover e Cambridge, Massachusetts, e a Groton, in...

Scarsi risultati su Alzheimer e Parkinson : la casa farmaceutica Pfizer rinuncia a Ricerca di nuovi farmaci : Il colosso farmaceutico americano Pfizer ha deciso di rinunciare agli investimenti nella ricerca di nuovi farmaci per il trattamento delle malattie degenerative come Alzheimer ed il Parkinson. Lo ha ...