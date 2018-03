Ribaltone Huawei P9 e P9 Plus | certo l’aggiornamento Oreo in Cina | P9 Lite non pervenuto

optimaitalia

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Risalgono le quotazioni diP9 e P9per la ricezione dell'aggiornamento, una possibilità che avevamo ormai del tutto accantonato, soprattutto alla luce delle prime indiscrezioni diffuse dal produttore, e da quelle ultime divulgate da TIM.Non si può parlare di un contrordine vero e proprio, ma nemmeno ignorare quanto affermato da un funzionario locale dell'OEM, che proprio in queste ore, come comunicato su 'Gizmochina', avrebbe fatto sapere l'aggiornamento del sistema operativo alla versione biscottata di Google sarebbe stato predisposto anche perP9 e P9, con tanto di EMUI 8.0 a seguito (in un primo momento era parso di capire i due device si sarebbero limitati a ricevere qualcuna delle funzionalità dell'ultima EMUI 8.0, ma probabilmente non, questo ci teniamo a ricordarvelo, a scanso di equivoci).Un cambio di ritmo senz'altro inaspettato quello ...