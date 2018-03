Retroscena da Londra | tutta la Juventus voleva partire per l’ultimo saluto ad Astori

calcioweb.eu

: RT @CestariGiorgio: Così tanto per dire : Buffon e il retroscena del funerale di Astori: ecco come è arrivata la delegazione bianconera da… - Titty66Santa : RT @CestariGiorgio: Così tanto per dire : Buffon e il retroscena del funerale di Astori: ecco come è arrivata la delegazione bianconera da… - Miky_born2read : RT @CestariGiorgio: Così tanto per dire : Buffon e il retroscena del funerale di Astori: ecco come è arrivata la delegazione bianconera da… - CestariGiorgio : Così tanto per dire : Buffon e il retroscena del funerale di Astori: ecco come è arrivata la delegazione bianconer… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Commovente ilriportato oggi da ‘La Nazione’ sulla notte di Wembley quando il pensiero dei giocatori della, subito dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di Champions League, è andato ai funerali di Davide. “Abbiamo trovato un aereo privato che ci porterà a Firenze domani mattina, ci sono i funerali di Davide. Se qualcuno di voi vuole venire si faccia trovare stanotte nella hall, noi partiamo alle 4 e mezzo. Capisco benissimo che vogliate restare a dormire dopo una partita come questa”, sarebbero state le parole del capitano Buffon ai compagni nello spogliatoio di Wembley secondo ‘La Nazione’. Gli Juventini si sarebbero presentati in massa al piano terra dell’albergo londinese per imbarcarsi ma non hanno potuto farlo a causa delle dimensioni del jet sul quale c’era posto per appena 12 persone, ...