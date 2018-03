Renato Zero | il coraggio di una rivoluzione musicale in Zerovskij | il film-concerto

Video di Renato Zero a RTL 102.5 : annunciata una sorpresa per i tre giorni di proiezione : Il Video di Renato Zero a RTL 102.5 ci restituisce l'immagine di un artista che intende mettere l'accento su alcuni dei temi più importanti, così da preparare il terreno per le generazioni future che non hanno colpa dei trascorsi. Il racconto s'incentra sul film che presto sarà al cinema, girato durante una delle date all'Arena di Verona stranamente protetta da uno squarcio sul cielo che ha scongiurato un acquazzone annunciato, mentre Renato ...

Esordi e successi di Renato Zero con Zerovskij al cinema e il pedaggio di chi ama troppo (intervista) : Gli Esordi e successi di Renato Zero raccontati senza filtri nel numero di Vanity Fair, in edicola dal 14 marzo. L'artista romano si prepara al debutto sul grande schermo con Zerovskij, lo spettacolo che ha dedicato ai suoi 50 anni di carriera e che ha portato in tour da Roma a Taormina nell'estate del 2017. Ci sono gli inizi di Zero, nell'intervista di Renato Zero a Vanity Fair, quelli dei primi anni alla Montagnola nei quali non si è ...

Renato Zero : «La mia vita diversa da tutte le altre» : Storia di Renato Fiacchini, in arte Zero: «Ho sempre lavorato più di quanto non sarebbe stato lecito, amato più di quanto non avrei dovuto, salutato più di quanto la saggezza non avrebbe consigliato. Da una parte ho riempito il mio armadio di tutti i colori, le scelte e le avventure possibili per vivere intensamente, dall’altra ho dovuto fare i conti con la consunzione e con l’usura che investe inevitabilmente i soggetti come me. Per sentire, ...

Chiarimenti sull’acquisto dei biglietti per Zerovskij di Renato Zero - al cinema dal 19 marzo : I biglietti in prevendita per Zerovskij di Renato Zero sono presenti online e presso le casse dei cinema. Lo spettacolo che l'artista ha concepito per i suoi 50 anni di carriera sarà proiettato a partire dal 19 marzo, in tutta Italia e per tre giorni consecutivi. Il calendario delle sale è in continuo aggiornamento, ma i biglietti non sono presenti online per tutte le sale annunciate. Per i fan che volessero partecipare alla proiezione del ...

Proiezione esclusiva di Zerovskij di Renato Zero con l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta : i dettagli : Zerovskij di Renato Zero arriva al cinema e in un evento speciale al multisala Arcadia del Centro Commerciale Le Porte Franche, nei pressi di Rovato. L'evento è fissato per uno dei tre giorni di Proiezione, il 20 marzo, con una Proiezione speciale a prezzo ridotto a partire dalle ore 21. I posti sono limitati ed è necessario prenotare collegandosi al sito orchestradelleFranciacorta.it. L'incontro nei pressi del grande schermo è stato ...

La quarta rinascita di Renato Zero in Zerovskij - presto al cinema : le parole di Vincenzo Incenzo : Renato Zero in Zerovskij è nato per la quarta volta. Un Re-re-re-Renato celebrato dalla nota di VIncenzo Incenzo, con la quale ci prepariamo al debutto dello spettacolo nei cinema a partire dal 19 marzo. Il braccio destro dell'artista romano ha quindi spiegare la genesi dello spettacolo con il quale Renato Zero ha voluto celebrare i suoi 50 anni di carriera, mettendo in luce il carattere di rinascita che hanno trainato la concezione dello ...

Svelate le prime sale per Zerovskij di Renato Zero - al cinema per tre date a marzo 2018 : Finalmente ufficiali le prime sale per Zerovskij di Renato Zero. Lo spettacolo sarà trasmesso nei maggiori cinema italiani il 19, 20 e 21 marzo. I biglietti sono disponibili per la prevendita online o direttamente al cinema, come accade per tutti i film in cartellone. Prenotare il proprio posto è quindi molto semplice. È sufficiente recarsi sul sito ufficiale di Renato Zero, disponibile a questo indirizzo, e scorrere la pagina principale fino ...

Un ballerino stabiese nel docufilm di Renato Zero : Così come per tanti altri, studiare e sperimentare confrontandosi con grandi nomi e spettacoli sono tappe di crescita e perfezionamento'.

Il 19 - 20 e 21 marzo arriva nelle sale “Zerovskij – Solo per Amore” di Renato Zero : arriva nelle sale “Zerovskij – Solo per Amore”, lo spettacolo ideato, scritto e diretto da Renato Zero. Il tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out, sorprendendo ed entusiasmando la critica e il pubblico. Un progetto live innovativo e senza precedenti, una sorta di “teatro totale” che, con un eccezionale dispiegamento di forze artistiche, ha unito musica alta, prosa e cultura pop. “Il Cinema – spiega Renato Zero ...

