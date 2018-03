Regali festa del papà 2018 | 10 idee per barba | baffi &Co

gqitalia

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Ladelsi avvicina. Quale migliore occasione per fare un regalo al proprio? Ma inon sono tutti uguali, per questo vi suggeriamo il regalo giusto per ognuno. Per ilBARBUTO: GILLETTE, STYLER. Regola, rasoio e rifinitore tutto in uno. Con lame Fusion ProGlide e una lama di precisione progettata da Braun, regola in modo uniforme, rade accuratamente e rifinisce con precisione. Impermeabile e utilizzabile in modo sicuro anche sotto la doccia. Prezzo: 17,69 euro Per ilHIPSTER: LUSH, MOUSTACHIO. Sapone privo di olio di palma a base di infuso di menta fresca, olio essenziale di menta verde e cristalli di mentolo per regalare un eccezionale potere stimolante e rinvigorente, mentre il timo deterge e rinfresca con delicatezza. Prezzo: 7,95 euro Per ilMULTITASKING: PANASONIC, KIT TRIMMER 6 IN 1 WET&DRY. 100% impermeabile, con carica a induzione che ...