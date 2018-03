Reddito per tutti un miraggio

Ricetta cinquestelle/ Perché i conti sul Reddito di cittadinanza non tornano : Non ci sono solo le alchimie declinate dai leader di tutti i partiti dopo la conta dei voti: alchimie che sin qui testimoniano in controluce soprattutto una gran voglia di star lontano dal governo e ...

Fornero : 'Reddito di cittadinanza è anche per ricchi - serve quello minimo' Video : In occasione della trasmissione DiMartedì su La7 di questo 13 marzo è intervenuta l'ex Ministra del Lavoro Elsa #Fornero che è stata interpellata in particolare sul tema caldo in queste settimane del #reddito di cittadinanza. Vediamo meglio che cosa ha detto. Elsa Fornero spiega la differenza fra reddito di cittadinanza e reddito di inclusione Rispondendo all'ipotesi che l'introduzione del reddito di cittadinanza possa portare profonde novita' ...

Il piano M5S per il lavoro ed il Reddito di cittadinanza : Accanto al sussidio mensile per chi è sotto la soglia di povertà, le idee per contrastare i robot che minacciano l’occupazione. Il Movimento indica le priorità

'Le coperture per il Reddito di cittadinanza M5S sono un trucchetto contabile : Bruxelles direbbe No' - di C. Paudice - : ... e una misura del genere potrebbe avere come effetto che una parte ancora maggiore dell'economia vada verso il nero, ma la tendenza dovrebbe essere opposta.

Daniel Gros all'HuffPost : "Le coperture per il Reddito di cittadinanza M5S sono un trucchetto contabile : Bruxelles direbbe No" : Un trucchetto puramente contabile che andrebbe incontro a un netto "niet" di Bruxelles. È il giudizio di Daniel Gros, economista tedesco e direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps), sulle coperture proposte da Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro in un governo M5S, per "autofinanziare" il reddito di cittadinanza. Il docente di diritto del lavoro all'Università Roma Tre, con un post sul ...

Bankitalia - cresce il Reddito delle famiglie ma aumentano le disuguaglianze. Record storico per la povertà : ROMA - L'economia migliora ma aumentano anche gli squilibri. Gli analisti della Banca d'Italia rilevano un aumento del 3,5% del reddito medio equivalente delle famiglie nel 2016, una buona notizia visto che ...

Lavoro - l’economista Tridico : “Ecco il piano M5s per qualità dei posti - salario minimo orario e Reddito di cittadinanza” : Tutte le priorità sul Lavoro, dal reddito di cittadinanza alla robotizzazione. Mentre i 5 stelle osservano le evoluzioni dentro il Partito democratico e in attesa dell’insediamento in Parlamento, sul Blog delle Stelle il ministro del Lavoro designato, Pasquale Tridico, pubblica un post con quelli che ritiene essere gli interventi più urgenti per invertire la rotta rispetto alla precarizzazione del Lavoro “iniziata con il pacchetto ...

"Il Reddito di cittadinanza si finanzia da solo". Pasquale Tridico fissa 5 priorità per lavoro e welfare : reddito di cittadinanza, investimenti pubblici, salario minimo orario, patto di produttività, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Sono queste le cinque priorità che Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del lavoro e del welfare del suo Governo, descrive sul Blog delle Stelle.Alla base del nostro declino economico non ci sono solo le politiche di austerità ma anche la ...

Di Maio : daremo Reddito di cittadinanza e faremo manovra shock per creare lavoro : Il leader del M5S dice: abbiamo messo al primo posto la qualità della vita dei cittadini che vuol dire eliminazione della povertà. E assicura: "la nostra attenzione sarà massima anche su altri fronti come quello della lotta alla corruzione, dell'eliminazione della burocrazia inutile con 400 leggi da abolire, del rispetto dell'ambiente"

