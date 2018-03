: ???? Serie ?? ?? Recupero 26^ giornata #JuveAtalanta 2-0 ? #Matuidi (80’) ???? Tutti gli aggiornamenti ? ??… - SkySport : ???? Serie ?? ?? Recupero 26^ giornata #JuveAtalanta 2-0 ? #Matuidi (80’) ???? Tutti gli aggiornamenti ? ??… - SkySport : ???? Serie ?? ?? Recupero 26^ giornata #JuveAtalanta 1-0 al 45' ? Segui il secondo tempo ?? - tuttosport : #SerieA #JuventusAtalanta, ecco i convocati di #Allegri per il recupero contro i bergamaschi: non c'è #Höwedes -

Graffio forse decisivo della Juve nella lotta scudetto con il Napoli. I bianconeri nelbattono 2-0 l'e si portano a +4 sui partenopei. Nel primo tempo arriva la 15.ma rete di Higuain che, in contropiede, sfrutta al meglio una fuga di Douglas Costa e batte di precisione Berisha (29'). Ripresa intensa, i bergamaschi ci provano con Mancini (50') e Ilicic (salva Higuain di testa al 54'). D.Costa in diagonale scheggia il palo (64'). Mancini espulso al 79' (due gialli in 1').Radoppia così Matuidi su assist di Higuain (81').(Di mercoledì 14 marzo 2018)