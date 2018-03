Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 | ecco il Paese più felice del mondo

XXI Rapporto sul turismo italiano : il Bel Paese ha il primato mondiale per disponibilità di patrimonio artistico-culturale : L’Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo Paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si consiglia viaggiare nel 2018, a conferma del ruolo strategico che il turismo occupa nell’economia italiana. Nel 2016, infatti, i consumi turistici in Italia sono stati pari a 93,9 miliardi di euro, di cui 36,4 miliardi riconducibili alla domanda straniera (38,7% del totale) e 57,6 ...