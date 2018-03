Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Tentò di Rapinare e aggredì le figlie del conduttore di Voyager : condannato a 4 anni : Lo scorso 7 febbraio aggredì le tre figlie del giornalista televisivo Roberto Giacobbo in via della Lungara, a Trastevere, tentando di rapinarle e minacciandole con una bottiglia. Oggi l'uomo, ...

Rapinato a 87 anni con la pistola alla gola : Assalto nel parcheggio di un supermercato a Empoli, tre banditi in fuga con 250 euro. Il pensionato sotto choc: 'Ho avuto tanta paura'

Castellammare - Pene esemplari contro i Rapinatori della gioielleria Cimmino - 37 anni di carcere in totale per tre imputati : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Verso le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia: «Pronti a presentare lista e programma credibile» Castellammare - Aggredì due imprenditori in corso ...

Tentata Rapina dei Rolex a Uzzano - condannati i quattro banditi : Rito abbreviato per i quattro che avevano assalito un imprenditore e la moglie. Per due degli esecutori pene di 3 anni e 8 mesi, per gli altri 2 anni e 2 mesi

Ferrara - le parrucchiere reagiscono e bloccano il Rapinatore in negozio : Ferrara, 6 marzo 2018 - Solo la prontezza di riflessi, unita ad una massiccia dose di coraggio, di due parrucchiere ha evitato una violenta rapina. Erano circa le 10.30, ieri mattina, al negozio '...

Vomero - Rapinano cellulare a 14enne con coltello : minore anche l'aggressore : Sono le undici di sera e Ferdinando , nome di fantasia, sta rientrando a casa dopo un tranquillo e spensierato sabato con gli amici. Il gruppo si saluta nell'area delle isole pedonali del Vomero, tra ...

La Consulta apre le celle a Rapinatori e strozzini : I l signor A.S. è uno spacciatore di droga, esponente di una categoria abietta che campa vendendo morte. È stato condannato dal tribunale di Lecce a tre anni e undici mesi di carcere, ma non vedrà mai una cella. Per salvarlo dalla galera si è mobilitata addirittura la Corte Costituzionale, con una sentenza depositata ieri: che insieme al pusher salva miglia di criminali, garantendo loro di poter accedere alle cosiddette «misure ...

Sparò a benzinaio per Rapinarlo : dopo 12 anni la condanna : VICENZA. Un immigrato serbo di 42 anni è stato condannato ieri a 6 anni di reclusione per la sanguinosa rapina al benzinaio Walter Baggio, avvenuta in città il 19 gennaio 2006. Individuato dalla ...

Roma : Rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito : Roma – rapina a mano armata a San Paolo Roma – Questa mattina, in zona San Paolo a Roma, un uomo armato di coltello ha... L'articolo Roma: rapina con coltello farmacia a San Paolo. Nessun ferito su Roma Daily News.

ZG : tentata Rapina con vistoso make-up - fermati cinque minori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Roma - notte da incubo in casa di Paola Ferrari e Marco De Benedetti : Rapinatori fuggono con 100 mila euro : notte da incubo nella villa Romana sull'Appia di Marco De Benedetti e Paola Ferrari. Quattro ladri sono entrati in casa dal giardino intorno alle 19:45 di sabato sera. Conoscevano molto bene il ...