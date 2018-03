Rapimento Moro | 40 anni fa la strage di via Fani - Cronaca e foto

luoghi Rapimento moro : Ci sono luoghi anonimi che sono entrati a forza nella memoria degli italiani. Nomi sconosciuti ai più che ora sono sinonimo di pagine buie della storia d'Italia: da Capaci a Via D'Amelio; da via Fauro ai via dei Georgofili, così come un tempo più remoto lo furono Portella delle Ginestre prima e piazza Fontana poi. L'evento che negli anni '70 segnò la coscienza degli italiani ...