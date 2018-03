RAOUL BOVA Troppi squilli in teatro | l' attore lascia la scena | una scelta di

RAOUL BOVA / Troppi squilli in teatro : l'attore lascia la scena - il web si schiera dalla sua parte : RAOUL BOVA, disturbato dagli squilli dei cellulari, avrebbe abbandonato la scena lasciando Chiara Francini da sola sul palco. L'attrice, però, sul suo profilo social ringrazia chi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:32:00 GMT)

Catania : RAOUL BOVA furioso si rifiuta di rientrare in scena : L'ineducazione delle persone in alcuni casi non ha limiti. Ne sa qualcosa Raul Bova, ospite al Teatro Metropolitan di Catania. L'attore, assieme alla collega Chiara Francini, si trovava nella città siciliana per la messa in scena dell'opera Due. La difficoltà di fare l'attore Il mestiere dell.attore è in grado di regalare grandi soddisfazioni, ma può allo stesso tempo creare grandi difficoltà, soprattutto se di fronte ci si ritrova un pubblico ...

Catania - squilli di cellulare a teatro : RAOUL BOVA non torna sul palco : Se perfino a teatro non riusciamo a tenere i cellulari spenti per un paio d’ore allora sì, c’è un problema. E’ quanto accaduto al teatro Metropolitan di Catania, dove è andato in scena lo spettacolo Due che vede protagonisti Chiara Francini e Raoul Bova. Una serata rovinata (tanto per il pubblico quanto per gli attori) dai continui squilli provenienti dagli smartphone di parte dei presenti in platea. LEGGI: Lutto per Raoul ...

Intervista a RAOUL BOVA e a Chiara Francini - InfoOggi.it : ... stracolmo di spettatori come di consueto, ha dialogato con la stampa su sfaccettature e aspetti della sua attività artistica e personali visioni del mondo dello spettacolo. Affiancato da Chiara ...