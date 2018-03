Range Rover SV Coupé | il Suv che emoziona

Salone di Ginevra : il SUV Range Rover SV Coupé sarà l'attrazione principale della kermesse elvetica : Ne saranno assemblati a mano, per i clienti di tutto il mondo, non più di 999 esemplari. Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover ha dichiarato: 'la Range Rover SV Coupé è la celebrazione ...

Range Rover Sport PHEV - l’ibrida che ha scalato la Porta del Cielo – FOTO e VIDEO : In Jaguar-Land Rover ormai ci hanno abituato a sfide al limite, anche della sicurezza, per testare le doti delle proprie vetture. L’ultima in ordine di tempo, la Dragon Challenge, è la “scalata” di uno dei luoghi più ameni della Cina: la Porta del Cielo (o del Paradiso). Situata in cima alla Tianmen Mountain Road, la famosa Via del Dragone lunga 11,3 km e composta da 99 curve, si chiama così perché al termine di una ...

Range Rover Chieftain - il Range Rover “modern classic” secondo Jensen International Automotive : Il successo riscosso dal programma Range Rover Classic Reborn e gli innumerevoli esempi di “modernizzazione” che hanno visto protagonisti, negli ultimi anni, alcuni tra i modelli più iconici del passato, lo stanno a testimoniare: un vero e proprio segmento sembra aver visto la luce. La ricetta è semplice: prendi una Range Rover, un Defender, una Porsche o una Ferrari, con almeno una trentina di anni sulle spalle e ribaltala come un ...

