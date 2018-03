Randy Fowler : "Mio fratello Kevin Spacey è peggio di nostro padre - che era nazista e violentatore" : "Kevin è peggio di nostro padre, che era nazista e violentatore": non ne ha dubbi Randy Fowler, il 62enne fratello maggiore dell'attore di House of Cards, che si è deciso a mettere nero su bianco i più inquietanti dettagli della loro infanzia nel libro A Moment In Time: Living In The Shadows. L'imprenditore americano, intervistato in esclusiva dal The Sun, ha raccontato dell'orrore in cui vivevano i due a causa del padre, ma ...