Calciomercato - il “solito” Raiola offre Verratti al Barcellona ma anche le big italiane sono interessate al talento abruzzese : L’eliminazione negli ottavi di Champions League potrebbe condurre ad una rivoluzione in casa Psg. Se nelle ultime settimane tiene banco il futuro di Neymar, corteggiato dal Real Madrid, un altro ‘big’ dei parigini dal futuro incerto è Marco Verratti. Stando a ‘L’Equipe’, infatti, l’agente del nazionale azzurro vorrebbe far cambiare aria al suo assistito e per questo avrebbe sondato il terreno con il ...