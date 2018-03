Rachel | ovvero quando una ' vedova nera' ammalia cugini indifesi

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018)(nella versione originale, My cousin, Mia cuginae, rapporto di parentela inspiegabilmente omesso nel titolo italiano) è il nuovo film di Roger Michell, il regista del celebre Notting Hill, nei cinema a partire dal 15 marzo. È anche la nuova trasposizione cinematografica di un romanzo di Daphne du Maurier, autrice delle opere da cui sono stati tratti Rebecca, la prima moglie e Gli Uccelli di Hitchcock, oltre ad una precedente versione di Mia cuginadel 1952 con Olivia de Havilland ed un Richard Burton alle prime armi. Se tutto ciò non bastasse,è pure la nuova fatica dell’omonima attrice protagonista,Weisz, che sarà presente nelle sale cinematografiche italiane anche con Il mistero di Donald C. (dal 05 aprile). Schierando carte vincenti quali il regista del famoso film con Hugh Grant e Julia Roberts, l’autrice di due tra i più noti film di ...