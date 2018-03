“Questo è il solo motivo…” Per la prima volta parla Anna Tatangelo La fine della storia

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Da un po’ di tempo si erano perse le tracce di. Dopo 13 anni d’amore e un figlio, la cantante ha deciso di lasciare Amorilandia, dall’Olgiata è andata a vivere ai Parioli, ha lasciato il suo uomo ed è andata via con il figlio Andrea. A breve, dopo una lunga pausa, la rivedremo in tv e alla “sua” musica con un singolo (La fortuna sia con me, in uscita ad aprile) mentre a casa tutto, o quasi, è cambiato. L’ex ragazza di periferia ha deciso finalmente dire e per lain una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha spiegato le ragioni del suo cuore. Fino ad oggi aveva semplicemente detto di essere single e che la sua vita era concentrata su di sé: ovvero sul figlio e sul lavoro. A questo punto è arrivata la conferma definitiva, con Gigi è tutto finito. Recentemente si erato di un ritorno di fiamma, tuttavia ...