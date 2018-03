Quasi 500 mila euro per la Casa della pesca

Amadeus - serata storica ai Soliti ignoti : la dottoressa Loredana vince Quasi 500mila euro : Un record assoluto a Soliti ignoti - Il ritorno . La dottoressa Loredana Andreozzi , da Bellusco , Monza Brianza, , ha sbancato il game show di Raiuno condotto da Amadeus vincendo la cifra record di ...

Psg - Quasi 500 milioni ‘buttati’ : vincere solo la Ligue 1 non può bastare : Il Psg esce a testa bassissima dalla Champions League, umiliazione contro il Real Madrid, prima il ko per 3-1 in Spagna, poi l’altra sconfitta anche in Francia per 1-2 ad opera di Cristiano Ronaldo e compagni. E’ vero che di fronte c’erano i campioni in carica ma in Liga stanno trovando più di qualche problema, per il Psg non essere stati mai in partita per la qualificazione non può essere accettato per la dirigenza e per i ...

Siria - ong : in 7 giorni Quasi 500 civili uccisi nella Ghouta - : L'offensiva del governo di Damasco ha provocato diverse centinaia di vittime nella enclave ancora in mano ai ribelli: le cifre stimate dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani

Generali - 280 milioni al Salotto Quasi 500 milioni ai fondi esteri Così il Leone fa contenti gli azionisti : Nonostante la giornata poco felice per l’intero comparto finanziario italiano, gli analisti continuano ad avere una valutazione positiva su Generali. Difficile non essere d’accordo visto che il rendimento in termini di dividendi è superiore al 5% (nonostante un guadagno del 7% nell’ultimo anno). Lo scenario non sembra destinato a mutare neppure a seguito dei rialzi dei tassi previsti nei prossimi mesi, Così alcuni soci come i Benetton sono ...

Quasi 500.000 persone in pensione da oltre 37 anni : Emerge dalla lettura delle tabelle degli Osservatori statistici dell'Inps sulle pensioni in vigore nel 2017. 11 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Migranti - guerra di cifre sugli irregolari : 200mila gli "ufficiali" - ma dati recenti ne contano Quasi 500mila : I centri di accoglienza ospitano 187mila persone. Romena la comunità straniera più numerosa nel nostro Paese: quasi un milione e 169mila residenti

Wall Street crolla : Dow Jones cede 1.500 punti - Quasi il 6% : New York, 5 feb. , askanews, Notizie nuove non ce ne sono ma a Wall Street il sell-off, iniziato con forza venerdì scorso per via di timori associati a una ripresa dell'inflazione, sta peggiorando ...

Concorsi pubblici - lo Stato assume : Quasi 1500 posti disponibili : Quirinale, Banca d’Italia, Corte Costituzionale, Inps, Consob: lo Stato torna a indire Concorsi pubblici e le posizioni aperte sono davvero tantissime, quasi 15000. E potrebbero pure aumentare nel corso di quest’anno grazie al piano di assunzioni varato con l’ultima Finanziaria. Già alla fine del 2017 la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale avevano messo in palio posti ambitissimi, a 30 anni di distanza ...

Twitter - un gruppo di hacker entra in Quasi mille profili falsi : “Isaydata ne ha creati 2.500 per propaganda politica” : “Isaydata e Isayweb, siete stati oggetto dell’operazione fake bot per aver creato utenti falsi per propaganda politica in Italia. Abbiamo hackerato 947 dei vostri 2500 account”. Il messaggio è comparso sui profili Twitter di centinaia e centinaia di fake bot, i profili falsi, che l’informatico David Puente aveva ipotizzato che fossero riconducibili a una società romana, a sua volta collegata a un’altra che segue la ...