Quali sono le caratteristiche delle cellule staminali?

[L'analisi] Le paure dell'Europa : le elezioni in Italia più pericolose della Brexit. Quali sono i rischi : "Tutti mi hanno chiesto cosa succede in Italia e la risposta è stata non lo so", ha proseguito il Ministro dell'Economia, rassicurando comunque sul rispetto della scadenza di un Def "privo di ...

Oroscopo e sesso : ecco Quali sono i segni che fanno scintille a letto : L'empatia sessuale è quell'intesa perfetta, eroticamente parlando, che permette rapporti sessuali strepitosi, e, quando presente, viene considerata quasi un dono divino, una grazia ricevuta, per aver avuto la fortuna di incontrare un partner con il quale l' eccitazione sessuale raggiunge i massimi l

Rocce metamorfiche : Quali sono ed esempi : Rocce metamorfiche, una tipologia di Rocce che troviamo nella crosta terrestre, tra le più note della categoria ci sono i marmi, senza dubbio, e lo gneiss, ma altri nomi meno conosciuti sono altrettanto diffusi e presenti. (altro…) The post Rocce metamorfiche: quali sono ed esempi appeared first on Idee Green.

Privacy - Quali sono i compiti del DPO? : In vista dell’entrata in vigore in tutti gli Stati dell’Unione Europea del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (25 maggio), analizziamo quali devono essere i compiti del DPO. La figura del Data Protection Officer (DPO), da non confondere con il “titolare del trattamento” o con il “responsabile del trattamento”, può essere considerata come un’evoluzione della figura del “Privacy officer”. Tra gli incarichi assegnati al DPO ...

Ecco le Quali sono i giochi che hanno venduto di più sul PlayStation Store giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

Quali sono i gadget più “postati” sui social network : Uno degli indici di gradimento oggi più validi è il numero di volte in cui un prodotto viene postato sui social network. Il numero di hashtag, like e follower è oramai la vera cartina di tornasole del successo di qualsiasi cosa, anche e soprattutto se proviene dal settore tecnologico. Instagram, Facebook, Twitter e compagnia bella sono diventati album di ricordi (spesso da ricondividere, nel caso del social by Zuckerberg) in cui la tecnologia fa ...

Milano-Sanremo 2018 : Marcel Kittel punta all’esordio nella Classicissima. Quali sono le sue ambizioni? : Dopo la vittoria di ieri nella seconda frazione della Tirreno-Adriatico, il tedesco Marcel Kittel sta pensando di prendere parte alla prossima edizione della Milano-Sanremo, sulla carta la Classica Monumento più adatta alle sue caratteristiche. Fino ad oggi, il corridore della Katusha-Alpecin ha sempre rimandato l’appuntamento con la Sanremo, ma starebbe pensando di provare a correrla, quantomeno per valutare le proprie possibilità in ...

Apnee notturne per 6 milioni di italiani : cosa sono e a Quali malattie sono associate : La sindrome delle Apnee ostruttive nel sonno (OSA) è una patologia ampiamente sottovalutata e molto diffusa, una vera e propria epidemia che colpisce un numero di persone simile al diabete, caratterizzata da russamento e frequenti Apnee durante il sonno che causano riduzione dei valori di ossigeno nel sangue con problemi cardio-respiratori e alterazione del sonno notturno con conseguente eccessiva sonnolenza. Ma l’OSA non è solo causa di ...

Renata Rapposelli/ Quali sono le prove degli inquirenti contro i Santoleri? (Quarto Grado) : Il caso di Renata Rapposelli nella puntata di Quarto Grado: un approfondimento sulle prove in mano agli inquirenti che hanno permesso l'arresto di Simone e Giuseppe Santoleri. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 07:24:00 GMT)

Pollini di marzo : Quali sono e come contrastare i sintomi allergici : Con l’arrivo della primavera la natura si risveglia e le sono in agguato. Proprio questa stagione vede ma massima attività Pollinica. Per quanto riguarda i Pollini di marzo, le specie coinvolte nel processo di fioritura sono: Betulaceae, Ulmacee, Corylaceae, Cupressaceae, Salicaceae, Aceraceae, quindi betulle, ontani, carpini, noccioli, cipressi, ginepri, tassi e tuie, olmo, acero americano. Tra i sintomi fastidiosi lamentati da chi soffre di ...

Ristrutturazione casa : scopri Quali sono le leggi e le novità del 2018 : Se avete deciso di cambiare casa, saprete sicuramente, che ciò che vi attende non sarà semplice: qualsiasi intervento edilizio richiede il rispetto di un certo iter burocratico e di norme che risultano essere davvero poco elastiche. Soprattutto quando parliamo di edifici contrassegnati come storici, come ad esempio quelli che generalmente si trovano al centro-città. Il segreto è partire nel modo corretto, facendo un passo dopo l’altro: solo così ...

Elezioni - Quali sono le paure dell'Unione europea : Per Bruxelles l'Italia resta osservato speciale per gli squilibri economici, e si aspetta per vedere come, un nuovo governo, affronterà queste sfide

Milano Digital Week : Quali sono i 400 eventi che invaderanno il capoluogo lombardo - : In città si incroceranno spettacoli, incontri, laboratori dedicati agli addetti ai lavori con altri rivolti a cittadini, curiosi, giovani e bambini. La 'settimana Digitale' sarà diffusa su tutta la ...

Incontinenza urinaria da urgenza : ecco Quali sono i fattori di rischio identificati da una nuova ricerca : In una grande popolazione rappresentativa britannica di persone verso la fine dei 60 anni di età, la prevalenza di Incontinenza urinaria era del 15% negli uomini e del 54% nelle donne. Nell’analisi del BJU International, l’Incontinenza urinaria da urgenza (IUU) era il sottotipo più comune tra gli uomini, mentre c’erano simili proporzioni della IUU e dell’Incontinenza urinaria da sforzo nelle donne. Tra i fattori di rischio della IUU la ricerca ...