Quale governo? Parola ai lettori Partecipa ai sondaggi di Affari Che tipo di alleanza?

Quale possibile alleanza per un governo? SI fa strada la pista verde-gialla : In questo travagliata fase del dopo elezioni, un primo giro di boa è rappresentato dalla scelta dei presidenti di Camera e Senato. Cominciano a girare indiscrezioni secondo cui ci sarebbero dei primi avvicinamenti tra M5S e la coalizione di centrodestra, ovvero le due forze politiche che sono uscite vincitrici dall’ultima tornata elettorale del 4 marzo, con la Lega, stando a quanto viene detto, che sta operando in solitaria nelle trattative, non ...

Quale governo per il Paese? E quale politica economica? Borghi Aquilini lunedì su Etv : ...della Lega e consigliere comunale a Como quale governo per il Paese dopo le elezioni del 4 marzo? E quale politica economica a poco meno di un mese dalla presentazione del nuovo Documento di Economia ...

Sondaggi Governo Elezioni 2018/ Quale alleanza per il Paese? Fronte ‘populista’ M5s-Lega al 33% : Sondaggi Governo post-Elezioni 2018: Quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 05:39:00 GMT)

Ma Quale Governo? Ecco come finirà : la profezia di Enrico Mentana Video : I risultati delle elezioni politiche del 4 marzo hanno consegnato risultati che portano a scenari difficili da prevedere. Se da una parte gli italiani si sono divisi geograficamente, con una vittoria al centro-nord della coalizione di centrodestra contrapposta ad un vero e proprio plebiscito al sud per il Movimento 5 stelle, dall'altra la nuova legge elettorale non consente a nessuno di avere la maggioranza parlamentare. Il parlamento presenta ...

Equazione a tre incognite per Mattarella : Quale governo se M5s e c.destra sono alternativi? : Difficile trovare possibili intese tra forze diverse come Lega e Cinquestelle e col Pd poco incline ad allearsi. Il presidente della Repubblica richiama le forze politiche al senso di responsabilità. ...

Di Camillo - P101 - : start up - Quale orizzonte con governo che verrà : Roma, 8 mar. , askanews, Che futuro per le start up e il venture capital a seconda di chi governerà il Paese? Andrea Di Camillo, managing partner di P101, prova a fare un'analisi post voto per ...

Elezioni 2018 - le consultazioni : Quale governo e quale premier? : E adesso? Dalle urne del 4 marzo è uscito un risultato tale da render molto complessa la formazione del nuovo governo. La sola certezza è che non ci sarà un esecutivo di centro-sinistra a causa della debacle del Partito Democratico. Che alla luce dei risultati rappresenta peraltro da solo la coalizione: un dato delle Elezioni 2018 è pure che il centro, l’area cosiddetta moderata – tanto in coalizione col Pd quanto nel centro-destra – è ...

