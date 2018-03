PSG | accordo con Desports per lo sfruttamento dei propri diritti commerciali in Cina

Calciomercato Milan - accordo con Reina per luglio : Donnarumma al PSG : Calciomercato Milan – Grande fiducia in casa Milan dopo le ultime importanti prestazioni, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League, adesso la prova del nove nella difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nel frattempo si continua a pensare al mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importante mossa del club rossonero. accordo raggiunto con l’attuale portiere del Napoli Reina, ...

Il Mundo Deportivo scalda Real-PSG : Neymar ha già l’accordo con Perez - al Madrid dal 2019 : Il Mundo Deportivo scalda Real-Psg: Neymar ha già l’accordo con Perez, al Madrid dal 2019 Il Mundo Deportivo scalda Real-Psg: Neymar ha già l’accordo con Perez, al Madrid dal 2019 Continua a leggere L'articolo Il Mundo Deportivo scalda Real-Psg: Neymar ha già l’accordo con Perez, al Madrid dal 2019 sembra essere il primo su NewsGo.

Tottenham - c'è l'accordo con il PSG per Lucas : Secondo Sky Sport , il Tottenham avrebbe trovato l'accordo con i l Paris Saint-Germain per il trasferimento di Lucas Moura a titolo definitivo: l'affare dovrebbe concludersi per circa 28 milioni di euro.

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - c’è l’accordo con il giocatore - manca quello con il PSG : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:13:00 GMT)

