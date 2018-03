Prove di intesa Salvini-Di Maio | al via primi colloqui Lega-M5s

Prove di intesa Salvini-Di Maio - al via i primi contatti telefonici - : Roma, 14 mar. , askanews, Segnali e Prove di intesa a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader della Lega, oggi a Roma in un incontro con la stampa estera, ha spiegato che vuole ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Prove di intesa per elezione presidenti di Camera e Senato (11 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prove di intesa per Camera e Senato. Migliaia in piazza a Firenze. Dietrofront di Beppe Grillo alle Olimpiadi Invernali 2026. (11 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 01:20:00 GMT)