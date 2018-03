Proteste a Casa Bianca contro armi

CasaPound a Napoli - Proteste dei centri sociali : E' in corso a Napoli una manifestazione di attivisti dei centri sociali cittadini che protestano contro lo svolgimento, all'Hotel Ramada in via Galileo Ferraris nei pressi della Stazione centrale, di ...

Roma - arrestato per furto con scasso : al Tiburtino III guidava le Proteste anti-migranti con Forza Nuova e CasaPound : Insieme a Forza Nuova e CasaPound guidava la protesta al centro di accoglienza di via del Frantoio, al Tiburtino III, a Roma. Stanotte Yari Dall’Ara, Romano di 38 anni, è stato arrestato dai carabinieri di San Pietro dopo dopo aver rubati i soldi nella cassa di una gelateria, in via Cola di Rienzo. Dall’Ara era entrato in azione insieme a due complici: avevano infranto una vetrina, rubato il fondo cassa e avevano provato a ...