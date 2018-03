Protesta contro la gara podistica | ' Fateli correre verso Auschwitz'

In Canada Protesta dei medici contro l'aumento dello stipendio Video : I medici canadesi hanno fatto una richiesta davvero inaspettata: hanno domandato alle autorita' di non aumentare i loro #Stipendi perché essi 'sono gia' abbastanza alti'. In realta', la protesta possiede un messaggio nascosto : vale a dire una denuncia da parte dei medici del #Canada, poiché essi ritengono che altri professionisti della salute non siano ben pagati come lo sono i dottori. Infatti, in Quebec uno specialista della medicina addebita ...

In Canada Protesta dei medici contro l'aumento dello stipendio : I medici canadesi hanno fatto una richiesta davvero inaspettata: hanno domandato alle autorità di non aumentare i loro stipendi perché essi 'sono già abbastanza alti'. In realtà, la protesta possiede un messaggio nascosto : vale a dire una denuncia da parte dei medici del Canada, poiché essi ritengono che altri professionisti della salute non siano ben pagati come lo sono i dottori. Infatti, in Quebec uno specialista della medicina addebita ...

Elezioni : Scoma - singolare Protesta contro Miccichè - ha portato Fi oltre 20% (2) : (AdnKronos) - L'invito da parte del vice commissario azzurro nell'isola è comunque a rimandare qualunque considerazione nelle giuste sedi. "Qualsiasi divergenza di vedute impone, a chi fa 'Politica' seria e di livello, riflessioni e confronti adeguati da fare nelle sedi preposte e non a mezzo stampa

Asia Argento contro le molestie/ Video - a Roma per Protestare : "Insieme riusciremo a cambiare il patriarcato" : Asia Argento scende in campo a Roma nel corteo di protesta contro le molestie e ogni altro genere di abuso. L'attrice chiede alle donne di unirsi contro il 'patriarcato'.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 08:28:00 GMT)

Municipio IV : manifestanti in piazza per Protesta contro sfratti : Roma – proteste al Municipio IV a seguito dello sgombero signora Paola Roma – Circa 10 persone ha raggiunto il Municipio IV per protestare contro... L'articolo Municipio IV: manifestanti in piazza per protesta contro sfratti proviene da Roma Daily News.

Francia : Protesta contro sito di scorie nucleari - la polizia spara i lacrimogeni : A Bure, tra Parigi e Strasburgo, la manifestazione di circa 300 persone contro un deposito di stoccaggio di scorie nucleari, iniziata pacificamente, è degenerata, tanto che la polizia ha usato gas lacrimogeni durante gli scontri con un gruppo di dimostranti anti-nucleare. I manifestanti hanno lanciato fumogeni contro gli agenti che bloccavano l’accesso a un’area boschiva, dopo che un accampamento è stato smantellato dieci giorni ...

Sacchetti dei rifiuti contro De Luca - la Protesta dei centri sociali : Sacchetti di rifiuti contro il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, la protesta dei centri sociali che sul web rinvendicano la protesta e lanciano la mobilitazione di piazza a Napoli.È stata una mattinata di passione per De Luca che prima ha incrociato i contestatori a Giugliano, dove ha presenziato all’inizio dei lavori per la rimozione delle ecoballe dallo Stir, e poi se li è ritrovati a Pozzuoli, dove avrebbe dovuto ...

Elezioni - pescatori Alghero restituiscono schede : non votiamo. Protesta contro classe politica : Da anni cerchiamo di far capire inutilmente a tutta la classe politica che le normative vigenti puniscono pesantemente le marinerie, ma dato che il nostro grido di dolore e' rimasto inascoltato non andremo a votare'. Con questa motivazione una delegazione di ...

Santo Sepolcro a Gerusalemme chiuso per Protesta contro le tasse : Le Chiese cristiane a Gerusalemme (ortodossa, cattolica e armena) hanno deciso di chiudere oggi al pubblico, in una rara mossa, il Santo Sepolcro.Lo confermano fonti religiose, secondo cui la decisione è stata assunta per protesta contro la legge in discussione al parlamento israeliano sull'esproprio di terreni delle chiese e la possibilità di introdurre tasse municipali.