PROCESSORI AMD Tredici nuove falle di sicurezza | nuovi update per Meltdown e Spectre

PROCESSORI Amd/ Tredici nuove falle di sicurezza : rischio di “spionaggio industriale” : La CTS Labs, società di sicurezza informatica di San Francisco, ha rivelato che i Processori AMD hanno gravi falle nella sicurezza. I chip equipaggiano computer, smartphone e tablet.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Falle nei PROCESSORI AMD?/ CTS Labs mette in guardia : “Possibile spionaggio industriale” : Falle nei processori AMD? CTS Labs mette in guardia: “Possibile spionaggio industriale”. Una società di sicurezza informatica punta il dito contro la multinazionale americana(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Lo spettro degli hacker sui PROCESSORI Amd. Ma con qualche dubbio : Tredici falle scoperte nei processori di ultima generazione prodotti da Amd potrebbero consentire a un attaccante di infettare i dispositivi che ne sono in possesso con dei malware quasi impossibili da rilevare. Secondo un report di venti pagine, pubblicato dalla società Israeliana Cts, sfruttando i bug riscontrati, sarebbe possibile aggirare le misure di sicurezza dei processori EPYC, Ryzen, Ryzen Pro, e Ryzen, per sottrarre le ...

Intel lancia i PROCESSORI con GPU Radeon RX Vega M di AMD : L’annuncio della collaborazione tra Intel e AMD è stata resa pubblica il mese di novembre del 2017 e rappresentò l’unione per un progetto di due eterni e storici rivali. A distanza di due mesi, al CES 2018, Intel ha voluto finalmente lanciare e presentare al pubblico il frutto di questa inaspettata partnership: i processori Core ad alte prestazioni della serie H (High Bandwidth Memory) accompagnati da una GPU personalizzata per Intel ...

Flop dei PROCESSORI Intel - Arm e Amd : dati personali in pericolo : Computer e Smartphone in pericolo: falla dei processori Intel, Arm e Amd che pone a rischio l'incolumità di tutti i dispositivi. Ciò significa che gli hackers di tutto il mondo potrebbero insinuarsi all'interno dei processori e ricavarne dati, password. Sono stati i ricercatori del Google Project Zero a sono venire a sapere, un anno fa, della fuga di dati e hanno ...

Meltdown : anche i PROCESSORI AMD sono a rischio : A differenza di come si pensava inizialmente, la falla di sicurezza conosciuta con il nome di Meltdown non è presente solo nei processori di Intel, ma anche in quelli di AMD. A confermalo sono i tecnici informatici di Google Projectzero che hanno indagato su questa falla ed hanno anche scoperto che vulnerabilità è capace di colpire le CPU dei dispositivi per scoprire password e dati sensibili. Insomma, si tratta di una questione di sicurezza ...

Scoppia l'allarme sicurezza per i PC : Intel - Amd e Arm corrono ai ripari - ma si rischia una riduzione delle performance dei PROCESSORI fino al 30% : Stando a quanto riportato da Repubblica.it, Intel, Amd e Arm sono attualmente al lavoro per risolvere una grave falla che potrebbe compromettere la sicurezza dei processori, una falla che, secondo Financial Times, metterebbe a rischio informazioni, dati riservati e password. A scoprire questo grave problema sono stati i ricercatori del Google Project Zero che, prontamente, hanno subito messo in allarme i costruttori e sviluppatori dei sistemi ...

Falla nei PROCESSORI Intel - Arm e Amd - pc e smartphone a rischio sicurezza : ROMA – rischio sicurezza per tutti i computer e gli smartphone progettati negli ultimi dieci anni. Una Falla nei processori Intel, Arm e Amd è stata scoperta dai ricercatori del Google Project Zero. Il team ha fatto sapere ai costruttori e agli sviluppatori dei sistemi operativi (Microsoft, Apple, Linux) come essi abbiano delle componenti facilmente […] L'articolo Falla nei processori Intel, Arm e Amd, pc e smartphone a rischio sicurezza ...