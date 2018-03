Problemi batteria iOS 11 abbattono Apple | 25 posizioni perse per la reputazione nel 2018

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Problemi batteria e fotocamera inequivocabili : Ad una settimana completa dal primo rilascio dell'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (giunto lo scorso 28 febbraio in Italia in prima battuta per i dispositivi no brand), ecco che possiamo tirare le somme sui riscontri post rilascio di Android 8.0. Qual è la situazione per la batteria e dunque l'autonomia del device e quali problemi più gravi sembrano venir fuori con il major update. Dopo un preventivo esame sulla questione batteria, ...

Irrecuperabile la batteria Huawei P9 Plus per i TIM : ancora Problemi con aggiornamento B383 : Pare davvero Irrecuperabile la situazione per quanto riguarda quello che resta un ottimo smartphone, vale a dire Huawei P9 Plus. Mi riferisco ad un tema delicato come l'autonomia, in quanto nemmeno l'aggiornamento B383 sfornato di recente per i modelli brandizzati TIM (tra i più popolari e diffusi in Italia), pare aver dato un contributo apprezzabile alla causa della batteria. Un vero peccato, se pensiamo che al momento del lancio questo fattore ...

Rimedio veloce ai Problemi di batteria per Asus ZenFone 3 : occhio a Messaggi Android : Da alcuni giorni a questa parte sono aumentate improvvisamente le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano un calo di batteria con il proprio Asus ZenFone 3. Inevitabilmente, il trend è stato imputato al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, considerando il fatto che le tempistiche più o meno coincidono, ma come sempre avviene in questi casi è necessario andare più a fondo per cercare di capire le reali causa che ...

Sostituzione batteria Huawei P10 Lite più frequente : video - prezzi e sintomi dei Problemi : Con il trascorrere dei mesi, il trend che vede l'autonomia dei vostri Huawei P10 Lite è del tutto normale, al punto che l'esigenza di procedere con la Sostituzione della batteria potrebbe apparire non aggirabile. Oggi 26 febbraio, pertanto, voglio dedicare un approfondimento sulla questione, cercando da un lato di orientare chi intende agire in autonomia, ma anche chi vuol cogliere i sintomi di eventuali problemi e conoscere i prezzi che si ...

Svolta stato batteria con aggiornamento iOS 11.3 beta 2? Problemi iPhone X - 8 - 7 - 6S. 6 e 5S risolti così : Era atteso ed è arrivato: l'aggiornamento iOS 11.3 beta 2 per i soli sviluppatori è in distribuzione dalla tarda serata di ieri sera su iPhone X,8, 7, 6S, 6 e 5S e finalmente i Problemi di batteria dovrebbero essere definitivamente risolti, grazie alle nuove impostazioni sull'autonomia garantite da Apple. Nel nuovo firmware sperimentale atteso per la primavera, finalmente è stata introdotta la funzione che consente di conoscere in quale ...

L'aggiornamento Apple risolve i Problemi della batteria. E il successivo disattiverà l'obsolescenza : È ancora la batteria dell'iPhone la croce e la delizia degli amanti dei prodotti Apple. Dopo lo scandalo della cosiddetta obsolescenza programmata (quando l'azienda di Tim Cook confermò di aver deliberatamente rallentato le prestazioni dei suoi dispositivi più vecchi per preservarne la batteria), da pochi giorni, infatti, la casa di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento del sistema operativo - lo iOS 11.2.5 - che tra le ...

Problemi con la batteria dell’Iphone? Attenzione alle riparazioni : potreste fare la fine di questo (sfortunato) tecnico : In un negozio cinese, che si occupa di riparazioni di cellulari, un impiegato sta sostituendo la batteria di uno smartphone. Le immagini delle telecamere di sicurezza riprendono gli istanti in cui la batteria, probabilmente a causa di una fuoriuscita di polimeri di litio, prende fuoco e trasforma il telefonino in un lanciafiamme. Lo sfortunato dipendente, grazie ai buoni riflessi, riesce a schivare la fiammata. Attimi di panico ma per fortuna ...

Aggiornamento B391 su Huawei P9 Plus : ritornano attuali i Problemi batteria : Altra chance di vedere rigenerata la batteria di Huawei P9 Plus per effetto di un nuovo Aggiornamento, rappresentato questa volta dalla serie firmware B381, che sta prendendo piede in Europa a partire da queste ore, per quel che riguarda i modelli 'VIE-L09'. Nell'arco dei prossimi giorni tutti i possessori delle relavite unità potranno beneficiare dei vantaggi apportati dall'update, che, secondo quanto riportato da 'stechguide.com', ...

Riscontri sull’assistenza per Honor 7 in caso di Problemi batteria : situazione a fine gennaio : Ci sono ancora tantissimi utenti in Italia legati ad uno smartphone come il cosiddetto Honor 7. Giunto nel nostro Paese durante l'estate 2015, infatti, il device si è fatto strada grazie ad un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, se pensiamo che il costo iniziale proposto al pubblico è stato pari a soli 300 euro. A distanza di due anni e mezzo dalla sua commercializzazione, l'argomento più delicato resta senza ombra di dubbio quello riguardante ...

Cosa l’aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i Problemi batteria su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : tempi uscita : L'anteprima di iOS 11.3 è servita con la prima beta per gli sviluppatori e la domanda delle domande è Cosa l'aggiornamento iOS 11.3 potrà fare per i problemi di batteria tristemente noti sugli iPhone, in particolare i modelli 6S, 6 e 5S, decisamente meno gli esemplari iPhone X, 8 e 7. Come già raccontato, per la gestione della componente fisica ma pure per una rinnovata autonomia dei melafonini, Apple a seguito dello scandalo del depotenziamento ...

iPhone rallentati per Problemi batteria : si potrà annullare limite con aggiornamento - ecco quando : La storia degli iPhone rallentati per problemi alla batteria si evolve ancora: Tim Cook ha rilasciato delle dichiarazioni a ABCNews in merito ad un nuovo aggiornamento in arrivo che consentirà ad ogni utente di scegliere in autonomia se aderire o meno alla "limitazione" del proprio melafonino. Il tutto affinché si rispetti il principio di trasparenza e libera scelta degli acquirenti. Piccolo riassunto delle puntate precedenti per chi se le ...

Dalla community di XDA arriva Deep Discharge Protection Tool, un'app che fa fronte ai problemi che affliggono la batteria di alcuni Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus

Problemi batteria iPhone : app gratuita e guida per scoprire se un melafonino è stato rallentato : I Problemi di batteria degli iPhone più datati si collegano al loro rallentamento: la cosa è oramai di dominio pubblico per stessa ammissione di Apple che ha confermato come proceda al depotenziamento dei suoi melafonini più vecchi per preservare le componenti hardware oramai non più "giovani" degli stessi. La notizia ha scandalizzato fedelissimi fan di Cupertino e naturalmente tutta la concorrenza ma esiste un modo per verificare se il proprio ...

Problemi batteria iPhone : chi ha diritto alla sostituzione a 29 euro - come scoprirlo : Per chi ha Problemi con la batteria dell'iPhone, finalmente anche in Italia, arriva un programma di sostituzione della componente a prezzo scontato. La settimana scorsa abbiamo riportato la nota ufficiale Apple in cui l'azienda, a seguito dello scandalo del depotenziamento dei melafonini più obsoleti, ha deciso di garantire agli utenti in possesso dei dispositivi più vecchi la sostituzione della componente a prezzo vantaggioso. In ...