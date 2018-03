Prima tv assoluta su Rai 3 | Il condannato – Cronaca di un sequestro – venerdì 16 marzo

Young Sheldon : il piccolo genio è su Infinity in antePrima assoluta : Young Sheldon Spin off di The Big Bang Theory, Young Sheldon ci racconta l’infanzia di Sheldon Cooper, il geniale fisico teorico protagonista della famosa sitcom insieme alla sua banda di amici nerd. Andiamo quindi nel Texas a scoprire come vive la scuola e la quotidianità in una cittadina di provincia, un bambino prodigio che a soli nove anni ha già un quoziente intellettivo di 187 e frequenta il liceo nella stessa classe del fratello maggiore. ...

The Big Bang Theory 11 : ogni settimana un nuovo episodio in antePrima assoluta su Infinity : The Big Bang Theory La combriccola di nerd più divertenti della tv è tornata per un’undicesima stagione ricca di risate! Avevamo lasciato Sheldon in ginocchio di fronte ad Amy proprio mentre le sta chiedendo sposarlo e finalmente scopriremo come sarà andata a finire. Naturalmente continueranno anche le avventure di tutti gli altri protagonisti, da Penny a Leonard passando per Bernadette e Howard, fino all’immancabile Raj, alle prese con problemi ...

Tutto esaurito al Teatro Sociale per la Prima assoluta di Tòte vigiòte : Come sempre nei nostri spettacoli esiste un'approfondita ricerca sul piemontese " su come questo dialetto possa arrivare a esprimere qualsiasi sentimento, anche complesso. Siamo felici del risultato, ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 2 marzo : Fai bei sogni (Prima visione assoluta) : Per gli amanti del genere drammatico, questa sera Rai 3 propone una prima visione assoluta italo-francese con il nostro Valerio Mastandrea. Fai bei sogni, questo il titolo della pellicola, è il film consigliato di oggi, venerdì 2 marzo, e racconta il percorso interiore del protagonista per superare il dolore causato dalla perdita della madre, avvenuta quando era solo un bambino. film consigliato: Fai bei sogni Fai bei sogni, film suggerito per ...

“Il Peccato” in Prima assoluta al Teatro Studio Uno dal 1° al 4 marzo : Debutta in prima assoluta al Teatro Studio Uno dal 1 al 4 marzo “Il Peccato”, scritto e diretto da Giacomo Sette con Sarah Nicolucci e Beatrice Fonti, spettacolo inedito liberamente ispirato al documentario “Jesus Camp” diretto da Rachel... L'articolo “Il Peccato” in prima assoluta al Teatro Studio Uno dal 1° al 4 marzo su Roma Daily News.

Get Shorty - la serie Tv creata da Davey Holmes in Prima visione assoluta da giovedì 22 su Timvision : Get Shorty, la dark-comedy basata sull’omonimo bestseller di Elmore Leonard, diretta da Davey Holmes (Shameless, In Treatment, Damages) con Chris O’Dowd (Le amiche della sposa, Miss Peregrine – la casa dei ragazzi speciali), Ray Romano (Ted, The big sick) e Sean Bridgers (I magnifici 7, Dark places) protagonisti, sbarca su Timvision in prima visione assoluta per l’Italia con 10 episodi da giovedì 22 febbraio. Miles Daly (Chris O’Dowd) è ...

Young Sheldon - dal 13 febbraio in Prima visione assoluta in Italia su JOI : Young Sheldon, serie comedy più vista negli ultimi 18 anni, andrà in onda dal 13 febbraio alle 21:45 su JOI subito dopo la nuova stagione di The Big Bang Theory.

NCIS : al via su Rai 2 in Prima tv assoluta la quindicesima stagione - l’ultima per Abby Sciuto : Pauley Perrette NCIS – Unità Anticrimine è da anni una certezza per CBS ma anche per Rai 2, che la ospita in palinsesto tutti i giorni: durante la settimana nel preserale e nel weekend in prime time, negli ultimi tempi sia di sabato che di domenica. E questa sera alle 21.20 debutta in prima tv assoluta la quindicesima stagione, in onda in America dal 26 settembre 2017 e composta da ventidue episodi. NCIS 15: uscite e new entry La squadra ...

AntePrima assoluta sull’aggiornamento Whatsapp con sticker : ecco l’alternativa alle emoticon : Sta per arrivare sul mercato un aggiornamento ricco di novità per coloro che sono soliti utilizzare Whatsapp, soprattutto per quanto riguarda gli utenti Android. Dopo aver trattato nei giorni scorsi le novità trapelate attraverso la beta 2.18.18, infatti, attraverso le versioni successive che possono essere ovviamente testate da chi ha deciso di partecipare al programma, sono trapelate alcune anticipazioni in merito agli sticker. A mio modo di ...