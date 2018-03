Prey | a breve sarà svelato un nuovo DLC?

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Nuovi contenuti in arrivo per? Possibile. Già se ne era parlato qualche tempo fa, quando Bethesda annunciò la sua presenza all'E3 2018. Ora spuntano in rete nuovi indizi che fanno pensare a imminenti.Stando a quanto riportato da PCGamer, su Twitter è comparso un messaggio piuttosto particolare, insieme a unvideo. Come potete vedere voi stessi, nel messaggio sono riportate alcune lettere maiuscole che, messe una vicina all'altra, danno come risultato "GMRINGNNOIOGMOOADR". Che senso potrebbe avere?Dando un'ordinata alle lettere il risultato potrebbe essere "GOOD MORNING MORGAN", una frase che i giocatori dipotrebbero riconoscere. Tuttavia, il mistero rimane e nulla viene chiarito dopo il tweet pubblicato. Di certo, sarebbe lecito pensare a unin arrivo, magari con un ambientazione lunare, oppure un espansione standalone.Read more…