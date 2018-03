Prevenzione glaucoma | Open Day della Fondazione Gemelli

askanews

: Reggio Calabria: organizzate diverse manifestazioni informative per la Settimana di prevenzione del Glaucoma (Stret… - infoitsalute : Reggio Calabria: organizzate diverse manifestazioni informative per la Settimana di prevenzione del Glaucoma (Stret… - pisanimarcobari : Consiglio a tutti di farlo anche a te che non hai avuto problemi nella vista , è un male che viene zitto zitto e... - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Prevenzione glaucoma, Gemelli scende in campo con un Open day -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Roma, 14 mar. , askanews, Prima causa mondiale di cecità irreversibile, ilnon viene diagnosticato in un caso su due. LaPoliclinico A.scende in campo anche quest'anno per ...