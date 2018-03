Prete pedofilo condannato a 62 anni di carcere

Milano - la Curia istituì un fondo per zittire le vittime di un Prete pedofilo : Milano, la Curia istituì un fondo per zittire le vittime di un prete pedofilo Un risarcimento per ritirare la querela. Tra le clausole, anche quella di riservatezza sull’origine dei soldi Continua a leggere L'articolo Milano, la Curia istituì un fondo per zittire le vittime di un prete pedofilo proviene da NewsGo.

Don Luciano Massaferro/ Prete pedofilo per la Cassazione - innocente e assolto per la Chiesa : "può dir Messa" : Don Luciano Massaferro, il Prete di Alassio pedofilo per la Cassazione e innocente e assolto dalla Chiesa: 'può dir Messa'. Parla il vescovo.

Pedofilo per la legge ma innocente per la Chiesa : e don Luciano torna a fare il Prete : La giustizia italiana lo ha condannato in via definitiva a 7 anni e mezzo (che il religioso ha scontato). Il tribunale ecclesiastico di Genova lo ha però ritenuto estraneo ai fatti e lo sta per riammettere al sacerdozio

Vaticano - altro fallimento di Papa Francesco : alla Sacra Rota il Prete-giudice è un pedofilo : ... sia alle cause dei fedeli di ogni parte del mondo. Sebbene sia conosciuta soprattutto per i matrimoni annullati, la Sacra Rota è il tribunale ordinario della Santa Sede e i magistrati, detti prelati ...

Papa : terribile anche se ci fosse un solo Prete pedofilo : Roma, 15 feb. , askanews, La pedofilia dei preti 'è la desolazione più grande che la Chiesa sta subendo. Questo ci spinge alla vergogna, ma bisogna pure ricordare che la vergogna è anche una grazia ...

Ex Prete pedofilo ucciso in Colombia dal giovane amante : Ex prete pedofilo ucciso in Colombia dal giovane amante Il fidanzato 18enne ha già confessato: non accettava la fine della loro relazione