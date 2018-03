Preso a cali e testate dalla baby gang | 17enne si rifugia su un tram

Cagliari - doppio colpo a centrocampo : arriva Cofie - Preso Caligara dalla Juventus : Il Cagliari ha messo a segno un acquisto molto interessante in prospettiva futura in queste ultime ore di calciomercato. La squadra del presidente Giulini ha prelevato a titolo definitivo il giovane centrocampista Caligara dalla Juventus. Ma non è tutto, il Cagliari, secondo quanto rivelato da Skysport, ha preso anche Isaac Cofie dal Genoa, calciatore di rottura ideale da affiancare a Cigarini. Il centrocampo del club sardo è stato dunque ...

Elon Musk ha Preso alla lettera The Walking Dead : vende lanciafiamme "per quando ci sarà l'apocalisse di zombie" : Le auto senza guidatore prima. Space X poi. E ora la nuova avventura: i lanciafiamme. Elon Musk ne vende per 4 milioni di dollari: in poche ore i lanciafiamme di 'The Boring Company, una delle società che fa capo al miliardario visionario, ne ha venduti 8.000.Un traguardo che Musk celebra su Twitter: ne sono stati già venduti 1.000, ne restano solo 19.000" è stato il primo cinguettio di Musk lanciato nella notte fra il 27 e ...

L’Unione Europea ha tolto otto paesi - comPreso Panama - dalla lista dei paradisi fiscali : I ministri delle Finanze dell’Unione Europea hanno confermato che otto paesi sono stati tolti dalla cosiddetta “lista nera” dei paradisi fiscali: la lista era stata istituita un mese fa e ne facevano parte 17 paesi che hanno una legislazione grazie The post L’Unione Europea ha tolto otto paesi, compreso Panama, dalla lista dei paradisi fiscali appeared first on Il Post.

Ufo riPreso in Messico : il video dalla Bassa California che fa discutere Video : Il 2018 è iniziato da poco e gia' ci sono stati casi di avvistamenti #UFO che hanno totalizzato migliaia di visualizzazioni. La questione se i Video possano essere utilizzati come prove per dimostrare l’esistenza degli alieni è da tempo dibattut e molti scettici ritengono che filmati del genere non possano rappresentare la ”smoking-gun”. Questo perché oggi la tecnologia permette anche ai meno esperti di poter realizzare montaggi ad hoc, usando ...

