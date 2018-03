Presidenze Camere | M5s | al via i colloqui Centrodestra | via libera a Salvini per

M5S : da oggi interlocuzioni con partiti per Presidenze Camere : Roma, 14 mar. , askanews, 'Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato. Vogliamo figure di garanzia. Le due ...

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le Presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Vertice notturno del centrodestra a palazzo Grazioli. A Matteo Salvini il mandato di trattare per le Presidenze delle Camere : Al momento della torta di mele, Giorgia Meloni si rivolge a Matteo Salvini e dice: "Matteo, perché non lo fai tu il presidente del Senato?". Al termine di una giornata di tensione, segnata dalla conferenza stampa del numero uno leghista a Strasburgo in cui è stata ribadita la linea anti-Ue del Carroccio, i tre leader del centrodestra si incontrano a palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, per la prima volta dopo il ...

Lega-M5s : accordo vicino per Presidenze Camere. Salvini ferma Berlusconi : 'No esecutivi con i Dem' : Il leader della Lega: 'Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo e neppure Gentiloni' -

Di Maio : «Non vogliamo le poltrone» Camere - verso le Presidenze a M5S e Lega : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Di Maio : su Presidenze Camere pretendiamo riconoscimento M5S primo : ...delle Camere 'noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come prima forza politica del ...

