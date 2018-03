presidenti camera fini boldrini casini bertinotti pivetti violante

Via libera del centrodestra a Salvini per trattare sui presidenti di Camera e Senato : E' andato in scena a palazzo Grazioli il vertice del centrodestra tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'incontro, il primo post elezioni, è servito a fare il punto sulla situazione politica e...

Camera e Senato - è la settimana del "toto-presidenti" per i successori di Boldrini e Grasso : Lega e Movimento 5 stelle saranno con ogni probabilità i due partiti a spartirsi la presidenza delle Camere. Circolano già anche i nomi. L'accordo tra M5s e Lega potrebbe portare Danilo...

Silvio Berlusconi - la nota di Forza Italia rivolta agli alleati : 'presidenti di Camera e Senato - il centrodestra resti unito' : Una breve nota, diffusa dal coordinamento nazionale di Forza Italia la domenica sera, in cui si parla del prossimo e decisivo snodo politico: l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una nota ...

Quando e come verranno eletti i presidenti di Camera e Senato : Il 23 marzo Camera e Senato si riuniranno per la prima seduta e per eleggere i nuovi presidenti d'aula. come funziona il meccanismo per l'elezione dei presidenti a Montecitorio e Palazzo Madama.Continua a leggere

Salvini esce allo scoperto : 'Ragioniamo con i 5 Stelle sui presidenti di Camera e Senato' : Conoscete qualcosa di irreversibile? Io penso che nulla è irreversibile, specialmente in economia", spiega il leader leghista. "Il voto di domenica scorsa - aggiunge - è un segnale di speranza non ...

Salvini esce allo scoperto : "Ragioniamo con i 5 Stelle sui presidenti di Camera e Senato" : Per le presidenze di Camera e Senato "sarebbe una follia fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni, non penso che sia molto difficile capire con chi si ragiona". Così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito delle presidenze di Camera e Senato, parlando alla scuola di politica della Lega a Milano. "Io farò tutto quello che è ...

prove di intesa per elezione presidenti di Camera e Senato (11 marzo 2018)

Camera e Senato - l’elezione dei presidenti come speranza per un governo. Totonomi : Toninelli - Romani - Carelli - Gelmini : “Ascoltare tutti“, “Aperti a tutti“. A scrivere sembra la stessa mano, ma i messaggi arrivano da mittenti diversi: da una parte il segretario della Lega Matteo Salvini e dall’altra il capo politico del M5s Luigi Di Maio. E in quel “tutti” ci sono anche loro, soprattutto mentre entrambi parlano dei presidenti delle Camere. L’elezione di chi guiderà le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama ...

Camera e Senato : il toto-presidenti : Roma, 6 marzo (AdnKronos) – L’exploit del M5S, il sorpasso della Lega su Forza Italia, il crollo del Pd. L’esito delle elezioni politiche ha lasciato l’Italia con il fiato sospeso in attesa che venga formato un nuovo governo. Un governo che si insedierà dopo diverse tappe istituzionali, a partire dall’elezione dei presidenti di Camera e Senato il prossimo 23 marzo, quando si giocherà una partita molto delicata per ...

Chi saranno i prossimi presidenti di Camera e Senato? : Paradossi della politica. Il Movimento 5 Stelle, il partito che non voleva fare accordi con nessuno, ora, dall'alto del suo eccellente risultato elettorale, è per ora l'unico disponibile a trattare con tutti per la formazione del nuovo governo. Una disponibilità al dialogo che si concretizza nell'offerta della presidenza della Camera all'opposizione, come voleva un certo galateo istituzionale poi ...

Di Maio : pronti a confronto con tutti su presidenti camera e Senato : Il M5s è "aperto al confronto con tutte le forze politiche, a partire dalla definizione dei presidenti di Camera e Senato". Lo ha detto il leader del Movimento, Luigi Di Maio, commentando i risultati ...