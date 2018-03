Presidente Paok in campo con la pistola - l'arbitro terrorizzato : 'Abbia pietà di me - mia moglie è incita' : Una follia che ha fatto velocemente il giro del mondo. L'invasione di campo con tanto di pistola al fianco e le minacce di morte all'arbitro, reo di aver annullato un gol alla sua squadra nel derby contro l'Aek, da parte del Presidente del Paok ...

Grecia - il Presidente del Paok sul campo armato di pistola : governo sospende il campionato a tempo indeterminato : Il campionato di calcio greco si ferma dopo che il presidente del Paok, Ivan Savvidis, è entrato in campo armato di pistola. La decisione è stata presa dopo un incontro durato tre ore tra il ministro dello Sport, George Vassiliadis, e il governo. La sospensione delle partite è a tempo indeterminato. Dopo l’annullamento per fuorigioco di un gol della sua squadra nella partita con l’Aek di Atene, Savvidis è piombato in campo accompagnato dal ...