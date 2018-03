Premier League | una miniera d' oro

Mourinho - bordata a De Boer : "Peggior allenatore della Premier League" : Frank de Boer , ex allenatore di Inter , Ajax e Crystal Palace, ha letteralmente fallito nelle sue esperienze in Italia e in Inghilterra ma nonostante questo ha trovato il modo per pungolare un ...

Premier League - 30esima giornata : risultati e classifica : Il Manchester United, grazie alla doppietta di Rashford, batte 2-1 il Liverpool e blinda la seconda posizione. Il Tottenham asfalta 4-1 il Bournemouth e soffia il terzo posto proprio ai Reds di Jurgen ...

Premier League : sorridono Arsenal e Tottenham : I Gunners battono 3-0 il Watford grazie ai gol di Mustafi, Aubameyang e Mkhitaryan. Doppietta di Son nel 4-1 degli Spurs al Bournemouth

Fifa 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di febbraio della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di febbraio, come miglior giocatore del campionato inglese, è l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di Aguero, Hazard, Shaqiri, Dembele, Groß e Murray Ecco i requisiti completi, i premi e le soluzioni delle […] L'articolo Fifa 18 POTM: Mohamed ...

Premier League - l'Arsenal ritrova la vittoria : tris al Watford : ARSENAL-Watford: CRONACA E TABELLINO DELLA GARA Premier League: LA CLASSIFICA Tutte le notizie di Premier League

Premier League - l'Arsenal torna a vincere : 3-0 al Watford : pic.twitter.com/yMZquraDd3 - OptaJoe , @OptaJoe, 11 marzo 2018 ARSENAL-Watford: CRONACA E TABELLINO DELLA PARTITA Premier League: LA CLASSIFICA

Probabili Formazioni Stoke City-Manchester City - Premier League 12-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Stoke City-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Un solo cambio per i Potters, Kompany titolare nei Cityzens. La 30^giornata di Premier League si chiude con il posticipo del Bet365 Stadium tra i padroni di casa dello Stoke e il Manchester City. Potters che vengono da un periodo negativo in cui non vincono da 5 giornate, 4 pareggi e una sconfitta, che li costringe a trovarsi in piena zona ...

Caos in Premier League : West Ham a picco - tifosi invadono campo : Invasione di campo a Londra, durante la partita di Premier League tra il West Ham United e il Burnley, persa 3-0 dai padroni di casa, sempre più in crisi e invischiati nella lotta per non retrocedere. Al London stadium un uomo si è lanciato sul prato, subito dopo il vantaggio della squadra ospite, provenendo dal settore dei tifosi di casa: prima di essere fermato dagli steward, però, è stato letteralmente placcato dal capitano degli ...

Premier League - il Chelsea insegue la zona Champions : 2-1 al Crystal Palace : ROMA - Il Chelsea riprende a correre. Dopo aver ottenuto soltanto una vittoria , e ben 4 sconfitte, nelle ultime 5 gare, i Blues tornano a vincere contro un modesto Crystal Palace . Allo Stamford ...

Premier League - il Manchester United batte il Liverpool. Ok il Chelsea : Il Manchester United si aggiudica la sfida col Liverpool nel primo incontro della 30/a giornata di Premier League. A secco il bomber Salah, il 2-1 all'Old Trafford è stato firmato da una doppietta del ...

Premier League - Manchester Utd-Liverpool 2-1 : Rashford show : TORINO - Il Manchester United batte il Liverpool ad Old Trafford e difende il secondo posto. Finisce 2-1 per i Red Devils la sfida che ha aperto la 30/a giornata di Premier League. Partenza sprint ...

Premier League - Manchester United-Liverpool 2-1 : Rashford - che doppietta! Male Salah : ROMA - Rashford annulla Salah . È il gioiellino del Manchester United la star assoluta della sfida all' Old Trafford tra i Red Devils e il Liverpool . L'attaccante, a soli 20 anni, mette a segno una ...

Premier League : lo United vola - battuto il Liverpool : Decisiva una doppietta di Rashford, poi un autogol di Bailly per il 2-1 finale all'Old Trafford. Mou blinda il secondo posto