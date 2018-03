Pratiche commerciali sleali | la Francia fa causa a Google e Apple

rainews

: #Apple e #Google nel mirino di Parigi. L'accusa del ministro Le Maire: 'Pratiche commerciali scorrette'… - giusmo1 : #Apple e #Google nel mirino di Parigi. L'accusa del ministro Le Maire: 'Pratiche commerciali scorrette'… - Valenti88154331 : RT @giusmo1: #Apple e #Google nel mirino di Parigi. L'accusa del ministro Le Maire: 'Pratiche commerciali scorrette' - FXS_Finance_IT : Apple e Google nel mirino di Parigi. L'accusa del ministro Le Maire: 'Pratiche commerciali scorrette' -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) ...Play è un ottimo strumento per gli sviluppatori Europei di app, piccoli e grandi, inclusi molti in, per distribuire le loro app a persone di tutto il mondo. Abbiamo collaborato con la ...