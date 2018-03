' Possibile governo con appoggio del Pd sui singoli temi' | Berlusconi

Salvini apre al governo con M5S : 'Escluso il Pd tutto è Possibile' : ... nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Vedo che qualche ...

Governo - Salvini : “Tutto è Possibile - escludo solo il Pd” : “Non ho la smania di andare al Governo: voglio mantenere fede agli elettori, lavoreremo nelle prossime settimane per trovare una maggioranza. escludo che ci sia il Pd. Di tutto il resto parleremo prossime settimane. Fatto escluso il Pd, tutto è possibile”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini incontrando la stampa estera rispondendo a chi gli chiede se sia possibile un Governo con il M5s. “Lavoriamo – aggiunge ...

Al voto nel 2019 con le Europee : l'unica intesa Possibile nell'Italia senza Governo : Elezioni, che succede dopo il risultato del voto? Il dibattito politico, tra analisi della sconfitta e celebrazione di una non vittoria è per ora paralizzato su...