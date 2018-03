Porsche Panamera 4 E-Hybrid | la prova di GQ | eleganza | potenza e tanta invidia di chi ti

Siamo stati a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro - e siamo sopravvissuti per raccontarlo - ! - video - : Al Mobile World Congress 2018 siamo saliti a bordo di una Porsche Panamera guidata da uno Huawei Mate 10 Pro . No, l'azienda cinese non si è buttata nel mondo delle auto a guida autonoma , ma se cercate un minimo di contesto forse è perché non avete letto questa precedente news . In breve, Huawei ha modificato una Panamera in modo che fosse in parte ...

Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader : Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera con il progetto RoadReader: grazie al SoC HiSilicon Kirin 970 e l'Intelligenza Artificiale è in grado di insegnare all'auto a comprendere ciò che la circonda e a riconoscere ed evitare gli ostacoli. Ecco un video che ne mostra il funzionamento. L'articolo Huawei Mate 10 Pro guida una Porsche Panamera grazie al progetto RoadReader è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

