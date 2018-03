Pompeo segretario di Stato? Mosca alza le spalle | Abbiamo già toccato

Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l'avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson da poco si era schierato con la May contro Mosca nel caso della spia russa avvelenata con la figlia

Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia una donna : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l'avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson da poco si era schierato con la May contro Mosca nel caso della spia russa avvelenata con la figlia

Trump caccia il segretario di stato Tillerson. Al suo posto il capo della Cia Mike Pompeo : Donald Trump silura Rex Tillerson. Il posto di segretario di stato sarà preso dal direttore della Cia, Mike Pompeo. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. Il presidente Usa - riporta il Washington Post - ha chiesto a Tillerson di farsi da parte venerdì scorso, costringendo il segretario di stato ad accorciare il suo viaggio in Africa. ...

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l''avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson non conosce le ragioni del suo licenziamento: era intenzionato a continuare il suo mandato per seguire "i progressi cruciali in tema di sicurezza nazionale".

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Usa, Trump innesca il domino: silurato il segretario di Stato Tillerson, al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna Donald Trump caccia Rex Tillerson. Il posto di segretario di Stato sarà preso dal direttore della Cia, Mike Pompeo. Alla Cia arriva invece Gina Hapsel, è la prima donna Alla guida dell’agenzia Continua […] L'articolo Usa, Trump innesca il domino: silurato il segretario di Stato Tillerson, al suo posto ...

Usa - Donald Trump caccia il segretario di Stato Rex Tillerson. Al suo posto l’ex capo della Cia Mike Pompeo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cacciato il segretario di Stato Rex Tillerson: al suo posto ha nominato il direttore della Cia, Mike Pompeo. L’annuncio è arrivato via Twitter: “Farà un fantastico lavoro”, ha scritto Trump di Pompeo, aggiungendo anche un messaggio di ringraziamento per il segretario di Stato uscente: “Grazie a te Tillerson per il tuo servizio”. “Auguri a tutti”, ha ...

