ideegreen

: Poliisobutilene: formula e uso: Poliisobutilene, detta in breve PIB, nella pratica una gomma sintetica… - naturaeambiente : Poliisobutilene: formula e uso: Poliisobutilene, detta in breve PIB, nella pratica una gomma sintetica… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018), detta in breve PIB, nella pratica una gomma sintetica, in ambito più tecnico un omopolimero di 2-metil-1-propene. Questo materiale viene prodotto dalla polimerizzazione di circa il 98% di isobutilene con circa il 2% di isoprene. Se tutti ciò ci suona lontano e assolutamente privo di interesse, prima di abbandonare l’articolo meglio sapere che ilè contenuto in numerosi prodotti di cosmetica che utilizziamo. Meglio sapere cosa ci spalmiamo addosso, no? (altro…)e uso Idee Green.