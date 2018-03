Polestar 1 - La coupé ibrida plug-in si prenota da oggi in Europa - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 14 marzo 2018) A pochi mesi dalla presentazione ufficiale di Shanghai, la1 prosegue il percorso di avvicinamento ai mercati sui quali sarà ordinabile a partire, 13 marzo. Il Salone di Ginevra è stata una tappa fondamentale per far conoscere le caratteristiche e il potenziale della-in da 600 cavalli, che sta attirando lattenzione di molti mercati e che sarà il primo progetto del marchio high performance del gruppo Volvo-Geely. Un interesse che ha portato ad allargare il numero di Paesi che a gennaio erano stati identificati per avviare la raccolta dei preordini. A Cina, Stati Uniti, Svezia, Germania, Norvegia e Paesi Bassi se ne sono aggiunti altri 12, tra i quali lItalia. Ispirata dalla Volvo S90. Ginevra è la prima tappa di un tour mondiale per mostrare ai potenziali clienti lauto, che comincerà a essere prodotta entro la fine del 2018 nel nuovo ...