PlayerUnknown' s Battlegrounds | i giocatori su Xbox One sarebbero ora 5 milioni

Gabe Newell : "PlayerUnknown's Battlegrounds è il terzo titolo più venduto su Steam" : Nel corso della giornata vi abbiamo raccontato di alcune dichiarazioni di Gabe Newell concesse nell'ambito di una lunga intervista, dalla quale possiamo ora trarre ulteriori spunti riguardo a Playerunknown's Battlegrounds, la battle royale di Bluehole che ha dominato le classifiche di vendita per tutto il 2017.Come riporta PC Gamer, Newell ha rivelato che PUBG è il terzo titolo più venduto nella storia di Steam, e che l'incredibile successo del ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : l'aggiornamento anti-cheat colpisce anche giocatori innocenti : PlayerUnknown's Battlegrounds è senza dubbio uno dei fenomeni videoludici più importanti degli ultimi anni, il titolo di PUBG Corp. ha attirato una grandissima quantità di giocatori, ma all'interno dell'utenza c'è anche una grossa fetta di cheater che con pratiche scorrette rovinano l'esperienza di gioco.Il team di sviluppo ha più volte ribadito di essere in prima linea contro i cheater con sistemi appositamente studiati, tuttavia sembra che ...

PlayerUnknown’s Battlegrounds : Recensione - Trailer e Gameplay : Uno dei titoli più giocati su Xbox One dopo Fortnite, è sicuramente Playerunknown’s Battlegrounds, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul titolo, su gentile concessione di Microsoft. Playerunknown’s Battlegrounds Recensione Playerunknown’s Battlegrounds rientra nella categoria di giochi MMO, dove numerosi giocatori nella medesima sessione, si danno ...

Come realizzare film con la modalità replay di PlayerUnknown's Battlegrounds - articolo : Come sapranno i visitatori assidui del canale YouTube di Eurogamer.net, i nostri colleghi sono grandi appassionati di PlayerUnknown's Battlegrounds. Non si sono innamorati soltanto del gioco, però: hanno speso una quantità memorabile del proprio tempo con la modalità replay.Usando questo cinema virtuale, i giocatori possono rivedere le partite concluse da qualsiasi prospettiva vogliano, offrendo un ottimo strumento per imparare nuove tattiche e ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : questa settimana dovrebbero arrivare i dettagli della nuova patch per Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds è stato recentemente protagonista con alcune notizie che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch: da un'analisi condotta sulla versione mobile del gioco, si è appreso che un eventuale porting non sarebbe poi così impossibile.Oggi il famoso e apprezzato PUBG torna protagonista con novità che riguardano la versione Xbox One. Come segnala USGamer, questa edizione del gioco sembra abbia avuto una ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per mobile potrebbe spianare la strada a una versione per Switch : Mentre poco tempo fa un video ci mostrava la versione mobile di PlayerUnknown's Battlegrounds, prevista per il mercato cinese, ecco che arrivano interessanti novità da Digital Foundry che, analizzando il titolo, ha comunicato che un porting per Switch in questa modalità non sarebbe affatto impossibile.PUBG per dispositivi mobile, come probabilmente saprete, è stato piuttosto ridimensionato dal punto di vista tecnico proprio per poter girare su ...

A breve inizieranno i test per le modifiche al matchmaking di PlayerUnknown's Battlegrounds : PlayerUnknown's Battlegrounds, oltre che su una solida base di giocatori, può contare sul costante impegno da parte degli sviluppatori per migliorare l'esperienza di gioco.Un ulteriore testimonianza di ciò è l'inizio dei test per le modifiche al matchmaking di PlayerUnknown's Battlegrounds, che dovrebbero prendere il via questa settimana.PUBG Corp, nel suo annuncio, spiega che "a differenza di quanto fatto in precedenza, divideremo il pool di ...

PlayerUnknown's Battlegrounds riceverà una nuova mappa entro i prossimi quattro mesi : Bluehole Studio è intervenuto su Steam pubblicando un comunicato che anticipa l'arrivo di nuovi contenuti per PlayerUnknown's Battlegrounds, per i quali sarà diffusa inoltre una roadmap dettagliata il prossimo mese. A riportarlo è Eurogamer.netIl team si è detto concentrato a combattere il fenomeno dei cheater, che ha causato un ritardo nell'arrivo di update al gioco. "All'inizio dell'anno lo sviluppo di alcune feature e nuovi sistemi è stato ...

Il numero dei giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds continua a scendere : I numeri incredibili di PlayerUnknown's Battlegrounds ormai non sono più una novità, il titolo, a quanto pare, ha ora toccato quota 30 milioni di copie vendute su PC e Xbox One.Tuttavia, dagli ultimi dati comparsi emergono interessanti informazioni. Stando a quanto segnalato da un reporter di Bloomberg, Yuji Nakamura, è stato riscontrato un calo di giocatori per il famoso PlayerUnknown's Battlegrounds.Quindi, nonostante il nuovo traguardo ...

I replay di PlayerUnknown's Battlegrounds mostrano i molteplici destini che sfiorano le nostre vite virtuali - articolo : Tu, vestito di nero, corri verso il tuo veicolo vicino alla costa sud. Io, vestito soltanto con la mia t-shirt, sparo disperatamente nella tua direzione da 400 metri di distanza. I nostri occhi si sono incontrati tra i fili d'erba dei campi, ma poi te ne sei andato. Cosa farei per avere un'altra possibilità... ...perché, diamine, ho scoperto che tre minuti dopo sei stato tu ad uccidermi.Con l'uscita della versione 1.0, PlayerUnknown's ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : ecco come si mostra il gioco su mobile : Se vi state chiedendo come si mostrerebbe PlayerUnknown's Battlegrounds su dispositivi mobili, beh la versione per la Cina è appena stata lanciata, per cui possiamo dargli un'occhiata.come riporta Kotaku, il gioco per mobile è sviluppato da Timi e pubblicato da Tencent e può essere scaricato dall'App Store cinese. I gameplay sembra veloce e divertente, il frame rate è un po' ballerino ma il gioco sembra comunque interessante.E' possibile farsi ...

PlayerUnknown's Battlegrounds a quota 4 milioni di giocatori su Xbox One - Microsoft celebra il traguardo con loot crates gratuiti : Gli ultimi numeri relativi a uno dei più importanti fenomeni videoludici, PlayerUnknown's Battlegrounds, ci parlavano di ben 26 milioni di copie vendute su PC e Xbox One. Un risultato di tutto rispetto per il famoso titolo che, però, sembra abbia registrato un calo dei giocatori sulla piattaforma Steam negli ultimi 30 giorni.Ora si torna a parlare di PlayerUnknown's Battlegrounds per console con ottime notizie, infatti, come segnala ...

L'ultima patch di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One risolve alcuni bug e modifica il danno dei veicoli : Da quando PlayerUnknown's Battlegrounds è approdato su Xbox One ha avuto un supporto continuo da PUBG Corp. che è andata di volta in volta a risolvere bug e ad aggiungere nuove feature. Come riportato da Dualshockers, i cambiamenti principali di questo ottavo aggiornamento per la versione Xbox One del gioco sono stati principalmente la risoluzione di bug concernenti il vaulting e la sparizione improvvisa dei veicoli.Inoltre PUBG Corp. ha deciso ...

Strano a dirsi - ma PlayerUnknown's Battlegrounds ha perso per la prima volta nella sua storia dei giocatori : La notizia è di quelle che potrebbero scatenare un vero e proprio terremoto. Playerunknown's Battlegrounds, il titolo di maggiore successo del 2017 e in grado di rivoluzionare nel suo piccolo l'industria del videogioco, ha fatto registrare negli ultimi 30 giorni un calo dei giocatori sulla piattaforma Steam.Le classifiche di Steam Charts hanno infatti evidenziato il calo con un bel -1.67% in rosso, e il dato fa riflettere dato che è la prima ...