Pilota d' aereo militare avvista un Ufo | ' Che c***o è quello ?' alla radio | video

"Atterrate su un'altra pista" - ma il Pilota e i controllori non si capiscono. Aereo si schianta in Nepal : 49 morti : C'è una registrazione audio, pubblicata sul sito specializzato LiveAtc e non smentita al Corriere della Sera dalle autorità aeroportuali, che spiegherebbe l'origine dell'incidente Aereo avvenuto nei pressi all'aeroporto di Katmandu, in Nepal. Il peggior disastro Aereo nel Paese da trent'anni: 49 vittime. Dalla registrazione emerge chiaramente come il cambio di pista annunciato dalla torre di controllo abbia dato origine a una ...

Pilota riccionese alla guida dell'aereo più grande del mondo : Elvio, classe 1939, è stato anche protagonista di trasmissioni televisive e spettacoli con i suoi falchi Jenny, Jimmy, Luna-Shiem, con i quali vola in parapendio, mentre loro a volte si appoggiano su ...

L’aereo precipitato domenica vicino a Mosca potrebbe esser caduto per un errore del Pilota : Il Comitato di Aviazione Interstatale, l’agenzia che supervisiona l’aviazione civile nei paesi dell’ex Unione Sovietica, ha detto che l’aereo di linea russo precipitato domenica vicino a Mosca, causando la morte di 71 persone, potrebbe essere caduto perché il pilota si The post L’aereo precipitato domenica vicino a Mosca potrebbe esser caduto per un errore del pilota appeared first on Il Post.

Russia - precipitato aereo con 71 passeggeri : "Nessun sopravvissuto". Giallo sul guasto segnalato dal Pilota : Un aereo di linea russo con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo essere decollato dall'aeroporto Domodedovo di Mosca. Lo riferiscono i media internazionali. L'aereo...

Russia - precipitato aereo con 71 passeggeri : "Nessun sopravvissuto". Il Pilota ha segnalato il guasto : Un aereo di linea russo con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo essere decollato dall'aeroporto Domodedovo di Mosca. Lo riferiscono i media internazionali. L'aereo...

Siria - l’aereo russo viene abbattuto. Il Pilota braccato dai jihadisti si fa esplodere : “Questo è per i nostri ragazzi” : Provincia di Idlib in Siria, il maggiore Roman Filipov dell’aeronautica militare Russa, a bordo di un Sukoi 25, viene abbattuto da un missile lanciato dai miliziani. Dopo essere atterrato con il paracadute, il maggiore viene braccato dai ribelli jihadisti; nel conflitto a fuoco che ne scaturisce uccide due miliziani del gruppo Al-Nusra di Al-Qaeda, ma i nemici lo accerchiano. Il maggiore, pur di non consegnarsi, decide di farsi esplodere con una ...

Jennifer Lawrence - sorpresa in quota : parla ai passeggeri di un aereo dal microfono del Pilota : Jennifer Lawrence ci ha abituato a delle uscite pazzerelle – come quando si è truccata per metà e poi non è più andata ai Golden Globes oppure quando le Kardashian l’hanno trovata nuda nel loro armadio – e l’ultima è successa a bordo di un aereo! L’attrice è una fan dei Philidelphia Eagles proprio come il suo personaggio ne “Il Lato Positivo” e la scorsa domenica, ovvero il giorno del Super Bowl, stava ...

Il mondo visto da un aereo del Pilota instagrammer : Vanno in giro per il mondo, e sono gli unici a poterlo guardare dall’alto: sui grandi privilegi dei piloti d’aereo in fondo tutti abbiamo fantasticato chiedendoci com’è vivere così e sorvolare montagne, mari, deserti, città. Ora ne sappiamo qualcosa in più, grazie a uno di loro – Christiaan van Heijst – che ha pensato di fotografare il mondo visto da 30mila piedi e di postare i suoi scatti su Instagram ...

Pilota arrestato mentre l'aereo sta per partire : era ubriaco : Doveva essere un normale volo da Londra alle isole Mauritius, ma rischiava di trasformarsi in una tragedia, evitata appena in tempo dall'intervento delle forze dell'ordine. Il comandante di un aereo di linea della British Airways è infatti stato arrestato quando era ormai pronto al decollo da Gatwick, perché completamente ubriaco.Gli uomini della polizia hanno irruzione in cabina di Pilotaggio appena prima che l'aereo si alzasse, ...

Polizia arresta Pilota aereo prima decollo - era ubriaco : La Polizia britannica ha portato via il pilota di un volo della British Airways, poco prima del decollo dall'aeroporto londinese di Gatwick, perché il personale di bordo temeva fosse ubriaco. Lo ...

Germania - vento a 110 km sull'aereo : l'atterraggio strappa applausi al Pilota : Un vero campione di sangue freddo e maestria. Malgrado sé la sia vista veramente brutta, ieri mattina il pilota di un 'Dash 8' della compagnia aerea Eurowings con 70 persone a bordo, diretto allo scalo di Düsseldorf, ha fronteggiato con grande abilita' condizioni atmosferiche estremamente avverse. Sul velivolo si era abbattuta la terribile tempesta di vento denominata Friederike con raffiche fino a 110 chilometri orari. In condizioni proibitive, ...

Bahamas : scomparso aereo con 6 persone a bordo - comportamento inspiegabile del Pilota : Un aereo da turismo con 6 persone a bordo è scomparso ieri nelle Bahamas, durante un volo tra due isole: si teme che possa essere precipitato nell’oceano in quanto sono stati avvistati oggetti in acqua. Il bimotore Piper Aztec è decollato dall’isola di Andros alla volta di New Providence, quando ha invertito la rotta per poi scomparire dai radar, hanno spiegato gli investigatori. Nell’area era presente nebbia e scarsa ...

L’aereo si guasta - fumo in cabina e atterraggio d’emergenza. Il Pilota riprende la scena : la tensione poi le urla : Nella cabina del piccolo aereo da turismo si sprigiona del fumo, iniziano le manovre per l’atterraggio d’emergenza. Il pilota riprende tutta la scena. La tensione è palpabile. L’atterraggio brusco e le urla lo dimostrano L'articolo L’aereo si guasta, fumo in cabina e atterraggio d’emergenza. Il pilota riprende la scena: la tensione poi le urla proviene da Il Fatto Quotidiano.