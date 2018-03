Pierre Moscovici contraddice Pier Carlo Padoan | Siamo sereni sull' Italia | partner

Elezioni 2018 - Pierre Moscovici smentisce Padoan : “Italia elemento di incertezza? No - siamo sereni noi e i mercati” : Pierre Moscovici smentisce Pier Carlo Padoan : “Sono tranquillo che l’Italia resterà un partner solido e affidabile”. Il commissario agli affari economici dell’Unione Europea ha commentato così quanto riferito martedì dal ministro dell’Economia, secondo il quale “nel presentare la situazione dell’Eurozona, il commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“ durante la ...

Elezioni 2018 - Pierre Moscovici smentisce Padoan : “Ho detto che l’Italia è elemento di incertezza? Non è vero - siamo sereni” : Pierre Moscovici smentisce Pier Carlo Padoan : “Sono tranquillo che l’Italia resterà un partner solido e affidabile”. Il commissario agli affari economici dell’Unione Europea ha commentato così quanto riferito martedì dal ministro dell’Economia, secondo il quale “nel presentare la situazione dell’Eurozona, il commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“ durante la ...

Pierre Moscovici : “L’Europa risponda con la sua voce alla sfida degli Usa” : Il gioco di parole è duro da rendere. Nel dire come si dovrebbe reagire all’«America First» di Trump, Pierre Moscovici si affida a due termini assonanti nella sua lingua, «voix» e «voie», la voce e la via. «Dobbiamo far sentire la “voce europea”», proclama il commissario Ue all’Economia, convinto che ci siano due «vie» per affrontare i problemi, «q...