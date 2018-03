Pi greco | cos’è | quanto vale | perché si festeggia il 14 marzo

gqitalia

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Piè un ricordo di scuola, il 3,14 che serve a calcolare l’area del cerchio secondo la formula A = πr². Ma in realtà è molto di più. Trova applicazione nella teoria della relatività generale di Albert Einstein, nel calcolo della probabilità, nell’elettromagnetismo, nella meccanica quantistica; è fondamentale per calcolare le orbite dei satelliti, per prevedere l’andamento dei mercati finanziari e per studiare le onde elettromagnetiche con cui comunicano gli smartphone. In altre parole, è un numero necessario al funzionamento della nostra civiltà e per questo fu celebrato 30 anni fa per la prima volta su iniziativa del fisico Larry Shaw al museo scientifico Exploratorium di San Francisco. Cos’ha di speciale il P? Essendo un numero decimale illimitato e non periodico, è composto da infinite cifre che – al contrario dei numeri periodici – non si ripetono ...