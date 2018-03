Blastingnews

: Pertini il combattente, al cinema il docu-film sul presidente più amato - Video - MaurizioBilchi : Pertini il combattente, al cinema il docu-film sul presidente più amato - Video - 3cinematographe : #PertiniIlCombattente è un film allegro e divertente, adatto sia per chi conosce il personaggio che per chi ne sa p… - cineclanrivista : Da domani #insala il bel documentario #PertiniIlCombattente di #GrazianoDiana e #GiancarloDeCataldo. Vecchi... -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale”. Questa frase tenacemente ripetuta per una vita intera, racchiude in sé la sintesi dell’ideale al quale Sandroha dedicato l’intera sua esistenza di socialista, partigiano, detenuto, confinato,, giornalista, uomo politico e infinedella Repubblica: il piùdagli italiani. Ispirato al libro "Il. Come si diventa" di Giancarlo De Cataldo, scritto e diretto dallo stesso De Cataldo insieme a Graziano Diana e distribuito da "Altre Storie", dal 15 marzo arriva al- Il, belmentario che ne ripercorre la vita e il pensiero; per ammissione degli stessi autori, senza pretesa di completezza, poiché è impossibile circoscrivereall’interno di unmentario, lui spinge e corre via. Come è altrettanto difficile rinchiudere nel tempo di una pellicola ...